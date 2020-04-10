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MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA

Комментариев: 1
Слушайте пятерку горячих хитов от альтер эго MARUV!
MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA
MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, а точнее ее альтер эго SHLAKOBLOCHINA презентовала дебютный мини-альбом FATALITY.

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Презентация пластинки состоялась в пятницу, 10 апреля. В трек-лист вошли 5 композиций. В альбом также попал хит “Новая сила киски“, на который артистка уже сняла клип.

SHLAKOBLOCHINA - FATALITY - слушать альбом онлайн:

Напомним, ранее MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ.

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Теги: SHLAKOBLOCHINA, MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.04.2020, 12:12
Оценка:  0
гость
Как-то неэтично "щлакоблохина" - есть прекрасная Олимпийская чемпионка Ирина Блохина, е дочка - Ирина Блохина - известные, выдающиеся люди. И тут - "шлак". Марув - в своём репертуаре.
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