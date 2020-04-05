#Фэшнтрэшн: MARUV показала, в каком наряде выносит мусор
Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, решила принять участие в популярном челендже в Инстаграм - #Фэшнтрэшн. Естафету артистке передала модель и ведущая “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева.
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На странице певицы появилось короткое видео, где она в синем парике в домашней обстановке делает яркий макияж и одевается в мини-юбку, черную блузку в белый горошек и кожаный берет. В конце ролика в этом же образе MARUV вынесла мусор.
“Нет другой причины одеваться сейчас“, - написала звезда.
В свою очередь MARUV предложила присоединиться к челенджу ведущей Леси Никитюк, исполнительнице Мишель Андраде, Соне Таюрской из Little Big и казахстанской певице НАZИМА.
Напомним, ранее MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ.
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Ладно, я готова отсосать за ведро комбикорма!
Извини, но никто тебе не даст отсосать за денежку, все деньги ушли на гречку, макарошки и маски!
А вот если за ведро комбикорма??!
Я так же хочу сосать за деньги всем подряд!
Тварь!! !!!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
и невозможное, чтобы та пропасть, которая образовалась между нашими народами,
стала еще БОЛЬШЕ, ГЛУБЖЕ, ШИРШЕ!
Разорвать НАХ оставшиеся связи, контакты, отношения!
Ж/Б забор на границе и минные поля