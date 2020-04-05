Фэшнтрэшн: MARUV показала, в каком наряде выносит мусор

Украинская исполнительница приняла участие в популярном челендже.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, решила принять участие в популярном челендже в Инстаграм - #Фэшнтрэшн. Естафету артистке передала модель и ведущая “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева.

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На странице певицы появилось короткое видео, где она в синем парике в домашней обстановке делает яркий макияж и одевается в мини-юбку, черную блузку в белый горошек и кожаный берет. В конце ролика в этом же образе MARUV вынесла мусор.

“Нет другой причины одеваться сейчас“, - написала звезда.

В свою очередь MARUV предложила присоединиться к челенджу ведущей Леси Никитюк, исполнительнице Мишель Андраде, Соне Таюрской из Little Big и казахстанской певице НАZИМА.

Напомним, ранее MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ.

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