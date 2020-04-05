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#Фэшнтрэшн: MARUV показала, в каком наряде выносит мусор

Комментариев: 11
Украинская исполнительница приняла участие в популярном челендже.
#Фэшнтрэшн: MARUV показала, в каком наряде выносит мусор
#Фэшнтрэшн: MARUV показала, в каком наряде выносит мусор
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, решила принять участие в популярном челендже в Инстаграм - #Фэшнтрэшн. Естафету артистке передала модель и ведущая “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева.

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На странице певицы появилось короткое видео, где она в синем парике в домашней обстановке делает яркий макияж и одевается в мини-юбку, черную блузку в белый горошек и кожаный берет. В конце ролика в этом же образе  MARUV вынесла мусор.

“Нет другой причины одеваться сейчас“, - написала звезда.

В свою очередь MARUV предложила присоединиться к челенджу ведущей Леси Никитюк, исполнительнице Мишель Андраде, Соне Таюрской из Little Big и казахстанской певице НАZИМА.

Напомним, ранее MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ.

 

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (11)
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Осталось 600 символов
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ParisMA  (аноним)  06.04.2020, 22:59
Оценка:  0
ParisMA
гость (аноним) 06.04.2020, 22:29 - скатина ты жадная!
Ладно, я готова отсосать за ведро комбикорма!
гость  (аноним)  06.04.2020, 22:29
Оценка:  0
гость
ParisMA 06.04.2020, 20:56 "Я так же хочу сосать за деньги всем подряд!"

Извини, но никто тебе не даст отсосать за денежку, все деньги ушли на гречку, макарошки и маски!
А вот если за ведро комбикорма??!
гость  (аноним)  06.04.2020, 21:19
Оценка:  +2
гость
А она уже в Украине или за кацапами мусор выносит?
ParisMA  (аноним)  06.04.2020, 20:56
Оценка:  0
ParisMA
А мне она нравится!
Я так же хочу сосать за деньги всем подряд!
pусский  (аноним)  06.04.2020, 19:28
Оценка:  -2
pусский
Даёшь коронавирус на каждую бандеровскую жопу!
бе ме  (аноним)  06.04.2020, 19:05
Оценка:  0
бе ме
четкая pizda норм !!
гость  (аноним)  06.04.2020, 18:42
Оценка:  +4
гость
Сука прокацапская!!!!!!!!!!!!!
Тварь!! !!!
БМ - помойка  (аноним)  06.04.2020, 18:22
Оценка:  +2
БМ - помойка
шлюха обоссаная
гость  (аноним)  06.04.2020, 18:19
Оценка:  +4
гость
КОРСУН, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  06.04.2020, 18:18
Оценка:  +4
гость
Мы, украинцы, с одной стороны, и народ россии, с другой, - должны сделать все возможное
и невозможное, чтобы та пропасть, которая образовалась между нашими народами,
стала еще БОЛЬШЕ, ГЛУБЖЕ, ШИРШЕ!
Разорвать НАХ оставшиеся связи, контакты, отношения!
Ж/Б забор на границе и минные поля
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