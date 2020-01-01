Смотри горячий видеоклип "Новая сила киски" от альтер эго MARUV!

"Новая сила киски": MARUV выпустила первый клип в образе SHLAKOBLOCHINA instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, а точнее ее альтер эго SHLAKOBLOCHINA презентовала первый клип. Артистка выпустила откровенное видео на трек “Новая сила киски“.

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Премьера новой видеоработы состоялась в пятницу, 13 марта, на официальном ютуб-канале MARUV. Всего за два часа ролик собрал более 28 тысяч просмотров.

Свежий клип “Новая сила киски“ оформлен в розовых тонах. В видео можно увидеть MARUV в образе блондинки, полуголых танцовщиц, рэпера Kyivstoner и, конечно же, кошек.

Напомним, ранее MARUV рассказала, что получила от мужа в день рождения.

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