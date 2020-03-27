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MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ

Комментариев: 19
Певица решила ответить хейтерам, которые забросали ее гневными сообщениями после вчерашего видеобращения.
MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ
MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ
instagram.com/maruvofficial

В четверг, 26 мая, известная украинская исполнительница MARUV опубликовала в Инстаграм гневное видеообращение, в котором обвинила украинское консульство в России в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РФ. 

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Звезда рассказала, что не успела улететь в Украину к закрытию границ, поэтому позвонила в консульство, чтобы узнать, как ей вернуться дома. Однако По словам певицы,  оператор якобы заявила, что “все, кто хотел уже выехали“.

А сегодня, 27 марта, звезда решила ответить на нападки хейтеров, которые сообщениями после вчерашнего заявления. MARUV обратилась к тем, кто считает свое мнение единственно правильным.

“Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас“.

Также звезда заступилась об украинцах, которые ездят на заработки в Россию.

“В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать - это нормально!“.

Кроме того, артистка прокомментировала свои откровенные клипы,

“Касательно моральности: я вам открою секрет, Мораль - это всего лишь свод условностей, которые люди придумывают, чтобы скрыть свои комплексы, травмы, несостоятельность и зависть, не более того! Единственное, что имеет вес- это уголовный кодекс 😂😂😂(это такая шутка, в которой только доля шутки, а все остальное правда). Я работаю, так как я работаю! И от этого, я не чуть не хуже и не лучше вас. Не надо нести вашу злобу в чужую жизнь, поймите, она только ваша!“.

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В конце поста MARUV извинилась за скандальное видеообращение и поблагодарила фанов за поддержку. Звезда призналась, что поддалась эмоциям и панике.

“Да, я - экспрессивная, эмоциональная, иногда ляпну на эмоциях, а потом жалею о сказанном, потому что я тоже человек и могу иногда загнаться и поддаться панике. Я была не права вчера, что так резко выразилась касательно ситуации с возвращением в Украину. Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию.
Я поступила не лучше, была такая же грубая и несдержанная у себя в сторис, но я учусь контролировать эмоции и умею признавать свои ошибки, к чему призываю и вас.
Спасибо всем, кто скинул инфу, сайты куда нужно обращаться и вообще просто поддержал“, - подытожила певица.

MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ
MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ
Скриншот

Ранее сообщалось, певица MARUV поделится со школьниками историей своего успеха.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (19)
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Ivanez    28.03.2020, 01:17
Оценка:  +1
Ivanez
ну раз ты считаешь, что у тебя своя правда, мораль и право выступать где угодно. Исходя из твоей логики то и оператора свое право ответить тебе как она считает нужным. Лаптем щи хлебай шМарув
гость  (аноним)  28.03.2020, 00:11
Оценка:  +1
гость
23:51 Гаврила болен был ужасно.
Гаврила вирус подхватил.
Писать стихи пытался часто.
Но был с рождения ДЕБИЛ.
гость  (аноним)  28.03.2020, 00:05
Оценка:  +3
гость
Ох эта шмарув и нэрпа. Ну ничего, и до нее доберутся.
genasgv67    27.03.2020, 23:57
Оценка:  +2
genasgv67
тварь про твари на заработках
COVID-19  (аноним)  27.03.2020, 23:51
Оценка:  +3
COVID-19
По России шёл с Камчатки-
Вся страна ушла на блядки.
После заглянул в тайгу-
Там медведь е бёт Шойгу.
В Мавзолее Ленин раком
Дрючит Путина-собаку.
По стране, короче, пир.
Здравствуй, жопа, Русский мир!
гость  (аноним)  27.03.2020, 23:36
Оценка:  +3
гость
В тайге много городов, которые больше Киева - это и Красноярск, и Новосибирск, и Иркутск, и Хабаровск с Владивостоком.
Одним словом, страна - Таёжный Тупик!
гость  (аноним)  27.03.2020, 23:34
Оценка:  -2
гость
клоуны завистливые)))
гость  (аноним)  27.03.2020, 23:12
Оценка:  +3
гость
що це за потвора? что это за мразь?
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 22:16
Оценка:  +2
СТЕКЛО_МОЙ
Пиарится дура !!!!
pусский  (аноним)  27.03.2020, 17:45
Оценка:  -8
pусский
В тайге много городов, которые больше Киева - это и Красноярск, и Новосибирск, и Иркутск, и Хабаровск с Владивостоком. Но тупым украм этого не понять - они сидят на своём сто раз удобренном (засраном) чернозёме и идиотски орут, что все пытаются их захватить!
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