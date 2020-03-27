MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ

Певица решила ответить хейтерам, которые забросали ее гневными сообщениями после вчерашего видеобращения.

В четверг, 26 мая, известная украинская исполнительница MARUV опубликовала в Инстаграм гневное видеообращение, в котором обвинила украинское консульство в России в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РФ.

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Звезда рассказала, что не успела улететь в Украину к закрытию границ, поэтому позвонила в консульство, чтобы узнать, как ей вернуться дома. Однако По словам певицы, оператор якобы заявила, что “все, кто хотел уже выехали“.

А сегодня, 27 марта, звезда решила ответить на нападки хейтеров, которые сообщениями после вчерашнего заявления. MARUV обратилась к тем, кто считает свое мнение единственно правильным.

“Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас“.

Также звезда заступилась об украинцах, которые ездят на заработки в Россию.

“В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать - это нормально!“.

Кроме того, артистка прокомментировала свои откровенные клипы,

“Касательно моральности: я вам открою секрет, Мораль - это всего лишь свод условностей, которые люди придумывают, чтобы скрыть свои комплексы, травмы, несостоятельность и зависть, не более того! Единственное, что имеет вес- это уголовный кодекс 😂😂😂(это такая шутка, в которой только доля шутки, а все остальное правда). Я работаю, так как я работаю! И от этого, я не чуть не хуже и не лучше вас. Не надо нести вашу злобу в чужую жизнь, поймите, она только ваша!“.

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В конце поста MARUV извинилась за скандальное видеообращение и поблагодарила фанов за поддержку. Звезда призналась, что поддалась эмоциям и панике.

“Да, я - экспрессивная, эмоциональная, иногда ляпну на эмоциях, а потом жалею о сказанном, потому что я тоже человек и могу иногда загнаться и поддаться панике. Я была не права вчера, что так резко выразилась касательно ситуации с возвращением в Украину. Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию.

Я поступила не лучше, была такая же грубая и несдержанная у себя в сторис, но я учусь контролировать эмоции и умею признавать свои ошибки, к чему призываю и вас.

Спасибо всем, кто скинул инфу, сайты куда нужно обращаться и вообще просто поддержал“, - подытожила певица.

MARUV извинилась за скандальное заявление об украинском консульстве в РФ Скриншот

Ранее сообщалось, певица MARUV поделится со школьниками историей своего успеха.

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