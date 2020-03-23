Певица MARUV поделится со школьниками историей своего успеха

Эпатажная артистка готовит безплатные мотивационные лекции для школьников.

Известная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, объявила о создании благотворительного проекта “Начало“.

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На своей странице в Инстаграм артистка рассказала, что вместе с мужем Александром решили провести мотивационные лекции для школьников.

“Хочу вам рассказать про благотворительный проект “Начало“ У меня с @alexanderkorsun появилась идея сделать тур по школам Украины и провести там мотивационные лекция для школьников совершенно бесплатно. Я хочу поделиться своей историей успеха, с какими трудностями сталкивалась, как их преодолела, что помогает мне достигать своих целей, быть счастливой и успешной“, - написала певица.

Позже друзья супругов - психолог Софья Пхаладзе и маркетолог Наталья Шеховцова предложили расширить идею.

“Как то вечером мы с мужем встретились с нашими подругами @sofiya_pkhaladze и @shekhovtsova___ и я рассказала им о нашей идее. Выслушав @sofiya_pkhaladze предложила улучшить эту затею добавив в неё лекцию для учителей и родителей, в которой бы объяснялось как мотивировать и вдохновлять своих детей, понимать что у них сейчас в голове, рассказать об устройстве подростковой и детской психики, как растить их гармоничными и счастливыми людьми. Конечно @sofiya_pkhaladze и @shekhovtsova___ предложили свою помощь, у них ведь большое добрые сердца и они к тому же крутой психолог и маркетолог😉. Так родился проект “Начало“!“.

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MARUV призналась, что карантин помешал ее планам, однако звезда уверена, что осенью сможет провести первые лекции в школах.

“Мы уже побывали в моей родной школе @liceum.tv и с удовольствием приедем ещё во множество школ🙌 К сожалению карантин нам чуть подпортил планы на эту весну, но осень ещё у нас впереди👍, так что уважаемые директора или другие уполномоченные лица школ, лицеев, гимназий и детских домов Украины оставляйте ваши заявки на сайте “nachalo.com.ua“ и мы к вам обязательно приедем!“, - написала MARUV.

MARUV поделится со школьниками историей своего успеха Скриншот

Напомним, ранее MARUV рассказала, что получила от мужа в день рождения.

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