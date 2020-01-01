"Откровенно, но красиво": Постройневшая Лорак в корсете раздразнила Сеть

Артистка показала новые черно-белые фото, а также снимки с тренировок .

"Откровенно, но красиво": Лорак в эффектном корсете раздразнила Сеть instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, постоянно удивляющая публику переменами во внешности, которые многие приписывают результату пластических операций, снова “помолодела“.

В Инстаграм 41-летняя звезда выставила несколько новых фото, на которых выглядит необычайно свежо и демонстрирует стройную фигуру, подчеркнув ее откровенным нарядом.

В кадре Лорак появилась в белом корсетном платье, которое из-за высокого разреза выглядит не совсем как верхняя одежда, а скорее, как весьма соблазнительный корсет с накидкой. Лорак позирует стоя и сидя, обнажая эффектные ноги.

💋 Всем доброго, светлого, хорошего дня!, - написала певица.



"Откровенно, но красиво": Лорак в эффектном корсете раздразнила Сеть instagram.com/anilorak

"Откровенно, но красиво": Лорак в эффектном корсете раздразнила Сеть instagram.com/anilorak

В комментариях фолловеры отметили, что в откровенном наряде артистка выглядит эффектно и красиво.

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А для тех, кто верит в “чудодейственную пилюлю“ или скорее - уколы и надрезы, которые, будто бы, помогают Лорак оставаться в форме - звезда показала, как занимается в тренажерном зале. В Инста-сториз певица добавила кадр, на котором позирует на фоне тренажеров, одетая в черный кроп-топ и коротенькие облегающие шорты. На фото видно, что за время карантина Лорак не только не набрала вес, а и здорово похудела.

"Откровенно, но красиво": Лорак в эффектном корсете раздразнила Сеть instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, чем кормит дочку в карантин.

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