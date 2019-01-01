Пластика или нет?: В Сеть попало свежее селфи Лорак

Фан-клуб артистки поделился ее снимком, на котором четко видно лицо.

instagram.com/anilorak

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В Сеть попал свежие фото певицы Ани Лорак, которую пользователи Сети часто упрекают в злоупотреблении "пластикой" и косметическими процедурами. На новом селфи артистки, которое добавил в Инстаграм ее фан-клуб, можно четко рассмотреть лицо. 41-летней Ани Лорак часто приписывают уколы ботокса, а также увеличение губ - однако, на свежем фото губы певицы, наоборот, кажутся менее объемными, чем на предыдущих снимках. Однако, в глаза бросается отсутствие мимических морщин - возможно, пользователи Сети правы и певица "подкалывает" красоту.

Скриншот

К слову, после первых предположений в СМИ, что Лорак делала пластику - несколько изданий обращались к экспертам в области эстетический хирургии. Врачи, анализируя изменения артистки, опровергли серьезные "переделки внешности", отметив, что 41-летней Лорак помогает хорошо выглядеть правильный режим и сбалансированное питание.

Ранее мы писали, что Ани Лорак позировала с дочкой в пижаме.

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