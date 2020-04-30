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Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности

Комментариев: 11
Артистка выставила в Сеть архивный снимок, на котором ей 13.

Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности
Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности
instagram.com/anilorak_news_fan

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Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая живет и выступает в РФ, поделилась архивным фото, сделанным около 25 лет назад. Снимок звезда добавила в Инста-сториз. На нем юная Каролина позирует в белой укороченной блузе с пышными рукавами, темных шортах и жилетке в тон. Ее темные волосы ниспадают на плечи кудряшками.

На снимке звезда проставила дату 1995 год и хештег с названием черновецкого фестиваля “Первоцвет“. Однако, судя по всему, Лорак ошиблась с годом, поскольку конкурс в Черновцах она выиграла в 1992 - тогда Лорак было всего 13 лет.

Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности
Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности
instagram.com/anilorak_news_fan

Также артистка опубликовала в Строриз современное фото с дочкой Софией, которой скоро исполнится 9 лет - очевидно, чтобы подписчики убедились, что девочка очень на нее похожа.

Лорак с дочкой Софией
Лорак с дочкой Софией
instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Ани Лорак шикарно отпраздновала День рождения дочери.

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Теги: ани лорак, архивные фото, звезды в молодости
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (11)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  30.04.2020, 17:53
Оценка:  0
гость
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства.» Аксаков
гость  (аноним)  30.04.2020, 17:51
Оценка:  0
гость
Т. Г. Шевченко:
- Кохайтеся, чорнобриві,
- Та не з м0скалями,
- Бо добрий м0скаль -
- То є мертвий м0скаль
гость  (аноним)  30.04.2020, 17:49
Оценка:  0
гость
«Россия – самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир» И. Ильин
гость  (аноним)  30.04.2020, 17:48
Оценка:  0
гость
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно» Иван Бунин
гость  (аноним)  30.04.2020, 17:47
Оценка:  0
гость
"Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать" А. Солженицын
гость  (аноним)  30.04.2020, 17:45
Оценка:  0
гость
"Мы, московиты, споили киргизов, черемисов, бурятов, ограбили Армению и Грузию, запретили Богослужение на грузинском языке, обездолили богатейшую Украину, Европе дали анархистов Кропоткина, Бакунина, апостолов разрушения и пыток Нечаева, Ленина и моральную грязь" В. Розанов (1856-1919)
ХікХікАпіркіт  (аноним)  30.04.2020, 17:33
Оценка:  0
ХікХікАпіркіт
Где Фалеса? или это фото как после кастинга Вудмана))))
гость  (аноним)  30.04.2020, 17:05
Оценка:  +1
гость
А кудрявая пиздёнка в 13 лет покрыта засохшей спермой...
гость  (аноним)  30.04.2020, 16:54
Оценка:  +2
гость
СМИ, показывая таких вот холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод!
Цель, - не дать Украине уйти из под влияния епаной Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
гость  (аноним)  30.04.2020, 16:51
Оценка:  0
гость
Приближается годовщина ритуального самосожжения кацапской мрази в одесском Доме профсоюзов!
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена!
Аминь
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