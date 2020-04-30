Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности
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Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая живет и выступает в РФ, поделилась архивным фото, сделанным около 25 лет назад. Снимок звезда добавила в Инста-сториз. На нем юная Каролина позирует в белой укороченной блузе с пышными рукавами, темных шортах и жилетке в тон. Ее темные волосы ниспадают на плечи кудряшками.
На снимке звезда проставила дату 1995 год и хештег с названием черновецкого фестиваля “Первоцвет“. Однако, судя по всему, Лорак ошиблась с годом, поскольку конкурс в Черновцах она выиграла в 1992 - тогда Лорак было всего 13 лет.
Также артистка опубликовала в Строриз современное фото с дочкой Софией, которой скоро исполнится 9 лет - очевидно, чтобы подписчики убедились, что девочка очень на нее похожа.
Ранее мы писали, что Ани Лорак шикарно отпраздновала День рождения дочери.
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- Кохайтеся, чорнобриві,
- Та не з м0скалями,
- Бо добрий м0скаль -
- То є мертвий м0скаль
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод!
Цель, - не дать Украине уйти из под влияния епаной Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена!
Аминь