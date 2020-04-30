Артистка выставила в Сеть архивный снимок, на котором ей 13.

Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности instagram.com/anilorak_news_fan

Читай также: "Ничему жизнь не учит": Фото Лорак с бойфрендом вызвало шквал критики в Сети

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая живет и выступает в РФ, поделилась архивным фото, сделанным около 25 лет назад. Снимок звезда добавила в Инста-сториз. На нем юная Каролина позирует в белой укороченной блузе с пышными рукавами, темных шортах и жилетке в тон. Ее темные волосы ниспадают на плечи кудряшками.

На снимке звезда проставила дату 1995 год и хештег с названием черновецкого фестиваля “Первоцвет“. Однако, судя по всему, Лорак ошиблась с годом, поскольку конкурс в Черновцах она выиграла в 1992 - тогда Лорак было всего 13 лет.

Кудрявая красотка: Лорак показала фото 25-летней давности instagram.com/anilorak_news_fan

Также артистка опубликовала в Строриз современное фото с дочкой Софией, которой скоро исполнится 9 лет - очевидно, чтобы подписчики убедились, что девочка очень на нее похожа.

Лорак с дочкой Софией instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Ани Лорак шикарно отпраздновала День рождения дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.