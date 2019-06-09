Отец Софии выставил яркую сториз в Инстаграм.

Софии - 8: Как Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поздравили дочь с Днем рождения instagram.com/anilorak

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Дочке певицы Ани Лорак и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу на днях исполнилось 8 лет. Оба родителя поделились своим счастьем в Инстаграм. Так, Ани Лорак добавила фото с празднования, на котором видна компания детей и огромный торт с мультяшными персонажами.

Какой же День Рождения без торта! 🎂 И уже по традиции, ни одно наше семейное торжество не обходится без кондитерского шедевра от @renat_agzamov. 🙏🏼 Спасибо за такое украшение нашего праздника! - написала Лорак.

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Еще на одном фото видна зона со сладостями, оформленная в стиле яркой лодки. Маленькая именинница появляется на фото то в пышном красном, то в нежном цветастом платье, а ее мама - в сдержанном бледно-розовом наряде.

❤️ С Днём Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя! - подписала снимок артистка.

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Отец девочки 41-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу накануне Дня рождения дочери опубликовал в Инстаграм трогательную сториз из многочисленных фото малышки.

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На многих снимках они позируют вместе.

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На последних фото София с отцом запечатлена комнате-аттракционе, где все вверх ногами. Судя по росту и прическе девочки - фото сделано совсем недавно.

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На праздновании Дня рождения малышки Мурат замечен не был, возможно, он забрал Софию позднее.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в начале 2019-го, прожив в браке 10 лет. Причиной развода стали слухи об измене Мурата.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за слишком откровенный наряд.