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Не боится коронавируса?: Лорак показала, чем кормит дочку в карантин

Комментариев: 2
Певица выставила фото большого набора роллов и суши, которые врачи не рекомендуют есть в карантин .

Не боится коронавируса?: Лорак показала, чем кормит дочку в карантин
Не боится коронавируса?: Лорак показала, чем кормит дочку в карантин
instagram.com/anilorak_news_fan

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, во время карантина активно делится с поклонниками кадрами своей повседневной жизни. Так, на этот раз Лорак показала в Инстаграм, чем питается в самоизоляции с дочкой, 8-летней Софией. В Инста-сториз артистка добавила коротенькое видео, продемонстрировав огромный набор суши и роллов, который ей доставили на дом. Также артистка показала большую корзину с экзотическими фруктами.

Вы все время спрашиваете, чем я питаюсь - вот, сегодня у меня будет настоящий праздник, - сказала за кадром Лорак.

Не боится коронавируса?: Лорак показала, чем кормит дочку в карантин
Не боится коронавируса?: Лорак показала, чем кормит дочку в карантин
instagram.com/anilorak_news_fan

Похоже, звезда совершенно игнорирует рекомендации врачей, которые настоятельно советуют во время пандемии коронавируса есть только продукты, прошедшие термическую обработку. 

А вот дочери Лорак заказала кебаб, отметив, что девочка большая его поклонница.

Не боится коронавируса?: Лорак показала, чем кормит дочку в карантин
Не боится коронавируса?: Лорак показала, чем кормит дочку в карантин
instagram.com/anilorak_news_fan

Напомним, что отцом Софии является турецкий бизнесмен, ресторатор Мурат Налчаджиоглу, с которым артистка развелась в начале 2019 года.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала пикантное фото.

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Теги: Ани Лорак, еда, роллы, коронавирус, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.04.2020, 15:38
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гость
Приближается годовщина ритуального уничтожения хохляцкой мрази в Илловайском котле! Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший х-о-хол - мертвый х-о-хол! А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь
гость  (аноним)  23.04.2020, 15:22
Оценка:  -1
гость
Приближается годовщина ритуального самосожжения кацапской мрази в одесском Доме профсоюзов!
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь
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