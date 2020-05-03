Надя Дорофеева показала, как нужно реагировать на хейт
Известная украинская исполнительница, которая 10 лет была солисткой дуэта “Время и Стекло“, Надя Дорофеева удивила поклонников дерзким видео.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео из выступления в пятом сезоне “Лиги смеха“, где она показала нецензурный жест участнику команды “Fazzers“. Ролик знаменитость дополнила песней Бритни Спирс “If U Seek Amy“.
“Руководство : как реагировать на хейт 🖕🏻😇“, - подписала видео Дорофеева.
Поклонники певицы принялись активно комментировать ее дерзкую публикацию:
- Молодец!! Так и надо😂
- а кто тут кого хейтит?😲
- Хахаха,умничка❤️😂
- Надя ты супер😙😙😙
- Так и буду делать😂❤️
- Актуальненько
Ранее Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине.
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