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Надя Дорофеева показала, как нужно реагировать на хейт

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Артистка показала дерзкое видео со съемок "Лиги смеха".
Надя Дорофеева показала, как нужно реагировать на хейт
Надя Дорофеева показала, как нужно реагировать на хейт
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, которая 10 лет была солисткой дуэта “Время и Стекло“, Надя Дорофеева удивила поклонников дерзким видео.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео из выступления в пятом сезоне “Лиги смеха“, где она показала нецензурный жест участнику команды “Fazzers“. Ролик знаменитость дополнила песней Бритни Спирс “If U Seek Amy“.

“Руководство : как реагировать на хейт 🖕🏻😇“, - подписала видео Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIAL : как реагировать на хейт 🖕🏻😇

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Поклонники певицы принялись активно комментировать ее дерзкую публикацию:

  • Молодец!! Так и надо😂
  • а кто тут кого хейтит?😲
  • Хахаха,умничка❤️😂
  • Надя ты супер😙😙😙
  • Так и буду делать😂❤️
  • Актуальненько

Ранее Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivona bigmir)net

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