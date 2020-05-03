Артистка показала дерзкое видео со съемок "Лиги смеха".

Надя Дорофеева показала, как нужно реагировать на хейт instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, которая 10 лет была солисткой дуэта “Время и Стекло“, Надя Дорофеева удивила поклонников дерзким видео.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео из выступления в пятом сезоне “Лиги смеха“, где она показала нецензурный жест участнику команды “Fazzers“. Ролик знаменитость дополнила песней Бритни Спирс “If U Seek Amy“.

“Руководство : как реагировать на хейт 🖕🏻😇“, - подписала видео Дорофеева.

Поклонники певицы принялись активно комментировать ее дерзкую публикацию:

Молодец!! Так и надо😂

а кто тут кого хейтит?😲

Хахаха,умничка❤️😂

Надя ты супер😙😙😙

Так и буду делать😂❤️

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Ранее Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине.

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