Фитнес-гуру и бьюти-блогер: Надя Дорофеева поразила карантинными образами

Участница группы "Время и Стекло" сняла новый ролик в постели.

Известная украинская исполнительница, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ и тренер “Лиги смеха“ Надя Дорофеева поделилась с подписчиками новой забавной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала ролик, где она примеряла четыре образы, в которые перевоплощаются девушки на карантине. Так, в ролике знаменитость появилась в роли фитнес-гуру, бьюти-блогера, книголюба и спящей.

Для образа спящей девушки Надя выбрала светло-розовую пижаму и повязку с ушками. В роли фитнес-гуру певица появилась в оранжевом топе и трехцветной спортивной кофте. Для образа книголюба она надела свитер желтого цвета. А в качестве бьюти-блогера Дорофеева появилась в голубом платье с перьями.

“А кто ты на карантине?“, - поинтересовалась Надя у подписчиков.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала о своем настроении в карантин.

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