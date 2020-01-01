День рождения Нади Дорофеевой: ТОП-20 самых горячих фото певицы

21 апреля солистка группы "Время и Стекло" отмечает юбилей.

Во вторник, 21 апреля, известная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева отмечает день рождения. Артистке исполняется 30 лет.

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Будущая знаменитость родилась в 1990 году в Симферополе. В детстве Надя неоднократно становилась призером многих вокальных и танцевальных конкурсов. В 2004 году она выиграла “Черноморские игры“, а в 15-летнем возрасте попала в финал известного проекта “Шанс“.

Кроме того, два года именинница была солисткой проекта “МЧС“, а с 2010-го началась ее карьера в группе “Время и Стекло“. Сейчас Дорофеева известна не только як певица. Девушка ведет DoDo VLOG на ютубе, выпускает собственною линию одежды и даже снимается в кино. Надя сыграла в фильме “Я, ти, він, вона“ и озвучила главную героиню мультфильма “Викрадена принцеса“. Также вместе с мужем, певцом Владимиром Дантесом она является тренером “Лиги Смеха“.

В честь дня рождения известной певицы Ivona подготовила подборку самых смелых снимков именинницы.

Ранее сообщалось, что “Время и Стекло“ объявили о распаде.

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