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"Получился ооочень": Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине

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21 апреля участнице группы "Время и Стекло" исполнилось 30 лет.
"Получился ооочень": Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине
"Получился ооочень": Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине
instagram.com/nadyadorofeeva

Во вторник, 21 апреля, украинская певица, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева отметила день рождения. Артистке исполнилось 30 лет. Из-за карантина звезда не смогла отпраздновать юбилей в большой компании родственников и друзей. Однако Надя отметила, что день рождения получился “оооочеееееень!“.

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Так, на своей странице в Инстаграм Дорофеева рассказала, что в этот день почувствовала много любви. Певица призналась, что расплакалась от счастья после видео-поздравления от родственников. Также именинница получила множество поздравлений от друзей, поклонников.

“Мой карантинный День Рождения - оооочеееееень!!!!! Сегодня я почувствовала столько любви 😭 - От семьи, которая далеко, но прислала мне просто нереальное видео-поздравление, от которого мурашки и слёзы счастья ⁃ от любимых друзей, которые своими веселыми видосами не давали ни на секунду быть без улыбки ⁃ От поклонников, которые забомбили мои соц сети добрыми словами, видосами, фотками и поздравленками ⁃ От друзей коллег, которые мне пели, сочиняли стихи, прикалывались и говорили много всего приятного“, - поделилась впечатлениями Дорофеева.

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В конце поста Надя ответила, что в юбилей почувствовала особую связь с близкими. По словам исполнительницы, карантин вернул в ее жизнь истинные ценности.

“Знаете, в этот День Рождения я почувствовала особую связь с дорогими мне людьми 🙏 Все-таки карантин вернул в наши жизни - истинные ценности ⠀Спасибо всем за поздравления. ♥️ Люблю“, - подытожила именинница.

Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине
Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине
Скриншот

Ранее сообщалось, что “Время и Стекло“ объявили о распаде.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivona bigmir)net

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