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Экс-жена Деппа Эмбер Херд сообщила о смерти близкого человека

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Голливудская актриса потеряла маму Пейдж Херд.
Экс-жена Деппа Эмбер Херд сообщила о смерти близкого человека
Экс-жена Деппа Эмбер Херд сообщила о смерти близкого человека
GettyImages

Известная американская актриса, звезда фильма “Аквамен“ и бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд поделилась с поклонниками печальной новостью. Артистка сообщила о смерти близкого человека.

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На своей странице в Инстаграм Эмбер написала, что потеряла маму Пейдж Херд. 34-летняя знаменитость призналась, что ей невероятно повезло быть дочерью Пейдж. Ведь она всегда и во всем поддерживала актрису. Свой трогательный пост Херд дополнила архивные фотографии с мамой.

“Я с разбитым сердцем и опустошена до предела из-за потери моей мамы, Пейдж Херд. Она оставила нас слишком рано, цепляясь за память о своей прекрасной, нежной душе. Она останется в самой глубине наших сердец навсегда. Ее непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать, но я чувствую себя по-настоящему счастливой, потому что я была ее дочерью, ее сияющий свет падал на меня почти 34 года. Это невероятно болезненное время, мне напоминают о том, что переживет нас всех, любовь. Доброта, поддержка и щедрость, которые моя сестра и я получили от друзей и семьи, были абсолютно спасающими душу“, - написала Эмбер.

Эмбер Херд сообщила о смерти матери
Эмбер Херд сообщила о смерти матери
Скриншот

Эмбер Херд сообщила о смерти матери
Эмбер Херд сообщила о смерти матери
Скриншот

Ранее сообщалось, что Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету.

 

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Теги: Эмбер Херд
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Источник: Ivona bigmir)net

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