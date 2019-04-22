День рождения Эмбер Херд: топ-5 лучших фильмов бывшей жены Джонни Деппа

Сегодня знаменитости исполняется 34 года.

Сегодня, 22 апреля, голливудская актриса Эмбер Херд празднует 33-й день рождения. Эмбер родилась в 1986 году в Техасе. В юности будущая актриса активно участвовала в школьных театральных постановках и снималась в рекламных роликах.

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В 17 лет девушка переехала в Нью-Йорк, где решила заняться модельной карьерой. Но вскоре Эмбер поняла, что хочет стать актрисой и отправилась в Лос-Анджелес, покорять Голливуд.

В 2004 году Эмбер Херд впервые снялась в кино в фильме “В лучах славы“, где сыграла роль Марии. В этом же году она появилась на телеэкранах таких сериалов, как “Джек и Бобби“, “Гора“ и “О. С. - Одинокие сердца“.

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На сегодняшний день актриса Эмбер Херд снялась в более тридцати фильмах, но по-настоящему популярной она стала только после отношений с актером Джонни Деппом. Они познакомились в 2012 году во время съемок фильма “Ромовый дневник“.

3 февраля 2015 года Херд и Депп поженились. Но уже спустя год, в мае 2016-го Эмбер подала на развод. Официально брак был расторгнут только в январе 2017 года. Однако бывшие супруги до сих пор судятся из-за домашнего насилия.

В честь дня рождения Эмбер Херд Ivona подготовила подборку лучших фильмов именинницы.

Никогда не сдавайся (2008)

Добро пожаловать в Zомбилэнд (2009)

Сумашедшая езда (2011)

Лондонские поля (2017)

Аквамен (2018)

Напомним, ранее свой день рождения отметила певица Надя Дорофеева.

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