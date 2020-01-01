Бывшая и прекрасная: ТОП-5 самых беззастенчивых нарядов Эмбер Херд

Как экс-супруга Джонни Деппа предпочитает демонстрировать свою роскошную фигуру.

Джонни Депп и его личная жизнь - загадочная субстанция, которую понять пытаются вот уже почти тридцать лет. Громкие романы, не менее громкие разрывы, судебные тяжбы и все связанные с этим неприятности - кажется, у такого привлекательного мужчины просто не может быть иначе. Топ-модель и легенда Кейт Мосс, мистическая красотка Вайнона Райдер, российская танцовщица Полина Глен - перечень его пассий может продолжать и продолжаться.

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Вот только одна единственная девушка четка выделяется на фоне всех бывших Деппа. Имя ей - Эмбер Херд - актриса, старлетка и одна из самых красивых женщин современности. Об их отношениях говорила вся планета, ведь казалось, что со времен Анджелины Джоли и Бреда Питта мир еще не видел настолько идеальную в своей загадочной красоте пару. Вот только сказка продлилась недолго. После быстротечной совместной жизни потянулись судебные разбирательства, взаимные обвинения и покрытая таинственностью история об избиениях. Кто прав, а кто виноват выяснять не нам, но то, что мы не можем игнорировать, так это красоту невероятной Эмбер. 22-го апреля красотке исполняется 34 года, и по этому поводу Ivona решила проанализировать самые скандальные луки звезды - сексуальность ее остается безоговорочной.

Красный бархат в исполнении Эмбер Херд уносит нас во времена прекрасной голливудской эпохи. Сексуальность, провокационность, но вместе с тем невероятная грация. Как только этой девушке удается выглядеть настолько первоклассно в вещах с четкой характеристикой “вульгарно”? Откровенное декольте, разрез на ноге - идеальная фигура Херд лишь добавляет очков нескромному образу.

"Голые" платья Эмбер Херд Pinterest

Каннский кинофестиваль - место самых смелых экспериментов. Многие знаменитости решают именно на красной дорожке торжества показать всю прелесть своей фигуры. Эмбер Херд не является исключением, но в отличие от многих других она точно знает, как нужно грамотно подчеркнуть свою сексапильность. Нюдовый оттенок платья буквально сливается с молочным тоном кожи актрисы, а смелые вырезы по бокам демонстрируют лучшие ноги Голливуда.

"Голые" платья Эмбер Херд Pinterest

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Впрочем, порой Эмбер Херд настолько увлекается, что иногда стирает границы сексуальности и вульгарности. Но только вот в чем загвоздка - даже с практически обнаженными декольте и спиной Херд выглядит шикарно. Едва прикрытая грудь, как оказывается, - совсем не показатель пошлости. Ведь как можно считать совершенство посредственным мещанством?

"Голые" платья Эмбер Херд Pinterest

Именно благодаря Эмбер Херд “голые” платья стали настолько популярными, ведь она первой начала экспериментировать с блестящими фактурами и полупрозрачными материями. И пускай сейчас звезды предпочитают эксцентричные новшества или классическую голливудскую классику, мы точно знаем, что образы в стиле Эмбер Херд - верх позволительной наивной сексуальности.

"Голые" платья Эмбер Херд Pinterest

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Даже в привычной жизни Эмбер Херд находит место смелым идеям с просвещающими образами. Простые джинсы и черный блейзер перестают казаться скучными, если в дело вступает абсолютно прозрачный топ. Заметьте - бра в данном случае не обозначается. Только самый идеальный бюст в подобном обрамлении может казаться привлекательным - Эмбер Херд знает, как показать все свои достоинства. Впрочем, кого мы обманываем? Она вся состоит из одних лишь достоинств.

"Голые" платья Эмбер Херд Pinterest

Нам сложно понять, как Джонни удалось отпугнуть от себя такую девушку как Эмбер. В 2016 году актриса была признана самой красивой женщиной мира, а об ее сексуальной притягательности буквально слагают легенды. Она обладает тем шармом неприкрытой сексуальности и безмятежной наивности, которые в свое время позволили прославиться самой Мэрилин Монро. Даже “голые” наряды в исполнении Херд выглядят не как показательное выступление, а логичное продолжение ее самой себя. Сложно найти другую женщину, которая бы настолько сногсшибательно и гармонично выглядела в платьях с умопомрачительными вырезами и в минимуме ткани. Эмбер Херд знает, что прекрасна, а мы знаем, что красота все-таки спасет мир.

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