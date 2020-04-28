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"Горячая штучка!": Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме

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Ведущая запостила пикантное домашнее фото.
Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме
Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с поклонниками пикантной фотографией. 

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала домашний кадр, который она сделала перед сном. На снимке Лилия позировала сидя на ступеньках. Ведущая была одета в откровенную пижаму фиолетового цвета.

“Вечірній прикид на карантині🤪“, - подписала фото Ребрик.

Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме
Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме
Скриншот

Подписчики Лилии осыпали ее комплиментами в комментариях под свежей публикацией:

  • Ниче себе🔥🔥🔥
  • Оце так вогняна жінка🤗😘💋
  • Горячая штучка🔥
  • Что значит красивая девушка! ❤️🔥 В любом наряде ввглядите эффектно🔥🔥🔥
  • Ліля, Ви неймовірно красива 👏😍👍Захоплююсь Вами і вашою сім'єю!!!Ви приклад для наслідування!👏🙏
  • Мои любимые ножки 😍🔥💐
  • Сексі красунечка ♡♡♡♡

Ранее сообщалось, что Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем в “Папаньках-2“.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivona bigmir)net

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trgvm1    28.04.2020, 12:19
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