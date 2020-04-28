"Горячая штучка!": Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме
Известная украинская ведущая, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
Читай также: “Это такой прилив энергии“: Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня
На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала домашний кадр, который она сделала перед сном. На снимке Лилия позировала сидя на ступеньках. Ведущая была одета в откровенную пижаму фиолетового цвета.
“Вечірній прикид на карантині🤪“, - подписала фото Ребрик.
Подписчики Лилии осыпали ее комплиментами в комментариях под свежей публикацией:
- Ниче себе🔥🔥🔥
- Оце так вогняна жінка🤗😘💋
- Горячая штучка🔥
- Что значит красивая девушка! ❤️🔥 В любом наряде ввглядите эффектно🔥🔥🔥
- Ліля, Ви неймовірно красива 👏😍👍Захоплююсь Вами і вашою сім'єю!!!Ви приклад для наслідування!👏🙏
- Мои любимые ножки 😍🔥💐
- Сексі красунечка ♡♡♡♡
Ранее сообщалось, что Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем в “Папаньках-2“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил