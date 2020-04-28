"Горячая штучка!": Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме

Ведущая запостила пикантное домашнее фото.

Известная украинская ведущая, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала домашний кадр, который она сделала перед сном. На снимке Лилия позировала сидя на ступеньках. Ведущая была одета в откровенную пижаму фиолетового цвета.

“Вечірній прикид на карантині🤪“, - подписала фото Ребрик.

Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме Скриншот

Подписчики Лилии осыпали ее комплиментами в комментариях под свежей публикацией:

Ниче себе🔥🔥🔥

Оце так вогняна жінка🤗😘💋

Горячая штучка🔥

Что значит красивая девушка! ❤️🔥 В любом наряде ввглядите эффектно🔥🔥🔥

Ліля, Ви неймовірно красива 👏😍👍Захоплююсь Вами і вашою сім'єю!!!Ви приклад для наслідування!👏🙏

Мои любимые ножки 😍🔥💐

Сексі красунечка ♡♡♡♡

Ранее сообщалось, что Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем в “Папаньках-2“.

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