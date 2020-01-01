"Это такой прилив энергии": Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня

За кулисами шоу Нового канала "СуперИнтуиция" Лилия рассказала, что помогает ей отдохнуть после загруженного дня на работе.

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Лилия Ребрик несколько лет ведет утреннее шоу, ради съемок которого она уже давно встает в 4 утра. Кроме этого, до закрытия границ и ограничения передвижений по Украине Лилия часто гастролировала с театральными постановками. Такой график быстро лишит сил любого. Ведущая призналась, что «переключиться» и избавиться от стресса ей помогает семья.

– Самое хорошее и необходимое расслабление – это мой дом, куда я всегда спешу, какой бы уставшей ни была, – признается Ребрик. – Переступаешь порог, и к тебе летят, кто быстрее, дети и муж, обнимают, целуют. Это такой прилив энергии и эмоций! Проходит усталость, открываетсяновое дыхание. Раздеваюсь, мою руки – и бегом дурачиться с малышками. Спасибо огромное моей семье – это мой источник энергии, сил, любви радости и счастья.

Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня пресс-служба

– Прекрасная игра и встреча, – делится Лилия. – С Димой Танковичем давно не видели друг друга. В глубине души мы родственники, но сейчас намного реже встречаемся. Наш тандем я очень люблю!

Да и в «СуперИнтуиции» Лилия играла с близким человеком – Дмитрием Танковичем. Они с Ребрик не только коллеги и друзья, но и кумовья!

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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