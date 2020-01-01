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"Это такой прилив энергии": Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня

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За кулисами шоу Нового канала "СуперИнтуиция" Лилия рассказала, что помогает ей отдохнуть после загруженного дня на работе.
Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня
Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня
пресс-служба

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Лилия Ребрик несколько лет ведет утреннее шоу, ради съемок которого она уже давно встает в 4 утра. Кроме этого, до закрытия границ и ограничения передвижений по Украине Лилия часто гастролировала с театральными постановками. Такой график быстро лишит сил любого. Ведущая призналась, что «переключиться» и избавиться от стресса ей помогает семья.

– Самое хорошее и необходимое расслабление – это мой дом, куда я всегда спешу, какой бы уставшей ни была, – признается Ребрик. – Переступаешь порог, и к тебе летят, кто быстрее, дети и муж, обнимают, целуют. Это такой прилив энергии и эмоций! Проходит усталость, открываетсяновое дыхание. Раздеваюсь, мою руки – и бегом дурачиться с малышками. Спасибо огромное моей семье – это мой источник энергии, сил, любви радости и счастья.

Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня
Как Лилия Ребрик расслабляется после тяжелого рабочего дня
пресс-служба

Да и в «СуперИнтуиции» Лилия играла с близким человеком – Дмитрием Танковичем. Они с Ребрик не только коллеги и друзья, но и кумовья!

– Прекрасная игра и встреча, – делится Лилия. – С Димой Танковичем давно не видели друг друга. В глубине души мы родственники, но сейчас намного реже встречаемся. Наш тандем я очень люблю!

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик вспомнила историю знакомства с мужем. 

 

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Теги: Лилия Ребрик
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