"Дикая семейка": Лилия Ребрик с мужем и дочерью показали зажигательные танцы

Ведущая Лилия Ребрик поделилась в соцсети позитивным семейным видео.

Известная украинская ведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым семейным видео со своим супругом, хореографом Андреем Диким и 7-летней дочерью Дианой.

Читай также: “Вот это шпагат!“: Лилия Ребрик поразила растяжкой

Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка разместила ролик, где продемонстрировала, как ее семья держит себя в форме после праздников. На видео можно увидеть, как Лилия, Андрей и Диана зажигательно танцуют на улице под трек “In A Club“ исполнителей Volac, illusionize и Andre Longo.

“-Як ви тримаєте себе в формі?

-А ось так😂. Спробуйте! Прекрасна розминочка після свята👌🤦‍♀️🤣“, - подписала видео Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала архивные свадебные фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.