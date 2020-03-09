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"Дикая семейка": Лилия Ребрик с мужем и дочерью показали зажигательные танцы

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Ведущая Лилия Ребрик поделилась в соцсети позитивным семейным видео.
"Дикая семейка": Лилия Ребрик с мужем и дочерью показали зажигательные танцы
"Дикая семейка": Лилия Ребрик с мужем и дочерью показали зажигательные танцы
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым семейным видео со своим супругом, хореографом Андреем Диким и 7-летней дочерью Дианой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка разместила ролик, где продемонстрировала, как ее семья держит себя в форме после праздников. На видео можно увидеть, как Лилия, Андрей и Диана зажигательно танцуют на улице под трек “In A Club“ исполнителей Volac, illusionize и Andre Longo.

“-Як ви тримаєте себе в формі?
-А ось так😂. Спробуйте! Прекрасна розминочка після свята👌🤦‍♀️🤣“, - подписала видео Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала архивные свадебные фото

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivona bigmir)net

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