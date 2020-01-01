Во втором сезоне "Папанек" на СТБ снялся муж Лилии Ребрик - Андрей Дикий.

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона сериала “Папаньки“ от “Дизель Студио“! Сериальную жену “оторванного“ папаньки Егора играет украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик. В “Папаньках-2“ она впервые сыграет со своим супругом - Андреем Диким.

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Сериал “Папаньки“ - знаковый для его актеров. Во время кастингов к первому сезону Лилия Ребрик, по сюжету жена Егора, узнала о своей второй беременности. На съемочной площадке актеры даже играют семьями, и это добавляет сериалу особой атмосферы.

"Папаньки-2" пресс-служба

Так, во втором сезоне к Лилии Ребрик присоединится её муж, хореограф Андрей Дикий. В одной из серий они будут партнерами по танцам. Роль в “Папаньках“ - его первый актерский опыт:

“Раньше я помогал другим актерам с танцевальными постановками для кино. Но играть - это для меня впервые. Чувствую большую ответственность перед женой. Лиля – прекрасная актриса и не хочется, чтобы она за меня краснела“.

Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем в "Папаньках-2" пресс-служба

Лилия Ребрик делится, что рада работать с Андреем на площадке:

“Я обожаю работать со своим мужем. Хоть он и не актер, он всегда очень вовлечен в процесс съемки, и знает, что нужно делать. Андрей будет играть моего партнера по танцам. Я уверена, что со своей ролью он справится на все сто. А почему мы будем танцевать - вы узнаете во втором сезоне“, - оставляет интригу Лилия.

О том, помогала ли она мужу в подготовке к сериалу, актриса категорично отвечает:

“Нет, у нас так в семье не принято. Мы делимся впечатлениями, проблемами, ощущениям, но не учим друг друга, как правильно делать свою работу. Андрея пригласили, в первую очередь, как хореографа. Я не могу ему подсказывать, как танцевать, - смеётся актриса. - Когда моя старшая дочь снималась в “Папаньках“, я тоже не рассказывала ей, как играть, только помогала учить текст“.

"Папаньки-2" пресс-служба

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