Скандал с Тодоренко: Никита Добрынин стал на защиту ведущей

Ранее Регина Тодоренко нарвалась на критику из-за высказывания о домашнем насилии.

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Известная украинская ведущая, звезда тревел-шоу Регина Тодоренко попала в громкий скандал. Во время интервью изданию PeopleTalk знаменитость негативно высказалась о женщинах, которые публично заявили о домашнем насилии.

Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: “Боже, мой муж меня бьет!“. Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил? - сказала Тодоренко.

После этого высказывания многие пользователи Сети, в том числе и знаменитости, обвинили Регину в том, что она оправдывает домашнее насилие. Кроме того, популярный журнал Glamour лишил ведущую звания “Женщина года“. Позже звезда извинилась за свои слова.

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Однако, были и те, кто решил стать на защиту Тодоренко. Так, украинский ведущий, участник “Холостяка-9“ Никита Добрынин опубликовал в Инстаграм пост, в котором признался, что его всегда интересовало, почему мужчины так безжалостны по отношению к своим женщинам.

“Меня всегда волновал этот вопрос: почему мы мужчины так безжалостны по отношению к своим женщинам, а к совершенно чужим более внимательны и приветливы. Откуда такое жестокое убеждение, что наша любимая стерпит все? На свою любимую женщину можно срываться из-за отсутствия настроения, игнорировать ее вместе с интересами. Казалось бы, именно твоей женщине должно достаться самое лучшее, но нет. Все совершенно наоборот. Казалось бы, мы должны быть каменной скалой, лучшей защитой для своей женщины и детей. Оберегать любимую, создавая для нее комфортные и безопасные условия. Должны, но не все это понимаем“, - написал Никита.

В конце публикации Добрынин заступился за Регину, заявив, что она своим примером давно показала, что она за здоровые отношения с мужем. А в интервью она просто не те слова вложила в свои мысли.

“Я Регину Тодоренко хорошо знаю, не так чтоб лучшие друзья, но все же. И я хочу стать на ее защиту! Регина своим счастливым жизненным примером всем и так давно показала, что она за здоровое поведение, здоровые отношения с мужем. А то, что было в недавнем прямом эфире— не призыв к насилию, просто не те слова вложила в свои мысли. Очень показательно, как в такой момент ведёт себя окружение. Чем все эти злые комментарии со стороны медиа и хейтеров в сети лучше Регины? Чем добрее или мудрее? Я против насилия и я против травли. Из этой всей истории можно вынести очень ценный урок— мы, публичные люди, блогеры, не всегда здраво оцениваем ответственность за слова, которые произносим. Этому тоже нужно учиться, чтоб не повторять ошибок“, - заявил ведущий.

Никита Добрынин стал на защиту Регины Тодоренко Скриншот

Напомним, ранее Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко.

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