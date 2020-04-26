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Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко

Комментариев: 7
Артист ответил на комментарии пользователей в Инстаграм.
Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко
Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко
Instagram

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Российский певец Влад Топалов резко отреагировал на скандал, связанный с его супругой Региной Тодоренко из-за ее высказывания о домашнем насилии. В Инстаграм артист буквально вступил в словесную перепалку с пользователями.

Так, под последним постом Топалова в соцсети поклонники начали комментировать скандальные слова Тодоренко.

Наконец-то все поняли, что Тодоренко лживая и лицемерная. Ну, это же сразу видно всем. Это она вся такая добрая и хорошая, а внутри гнилая, - высказалась одна из пользовательниц сети.

На что Влад Топалов высказался нецензурной речью. Подписчики тут же припомнили ему неблаговидные факты из прошлой жизни, обвинили в пристрастии к алкоголю и запрещенным веществам, сексизме и неадекватности, а также отметили, что Влад чистит ленту от негативных комментариев. 

Ранее Регина Тодоренко опубликовала новое обращение после скандала в сети

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Теги: Регина Тодоренко, скандал, Влад Топалов
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  26.04.2020, 12:51
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гость
Т. Г. ШЕВЧЕНКО:
- Кохайтеся, чорнобриві,
- Та не з м0скалями,
- Бо добрий м0скаль -
- То є мертвий м0скаль
гость  (аноним)  26.04.2020, 12:49
Оценка:  0
гость
"Мы, московиты, споили киргизов, черемисов, бурятов, ограбили Армению и Грузию, запретили Богослужение на грузинском языке, обездолили богатейшую Украину, Европе дали анархистов Кропоткина, Бакунина, апостолов разрушения и пыток Нечаева, Ленина и моральную грязь" В. Розанов
гость  (аноним)  26.04.2020, 12:48
Оценка:  0
гость
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно» Иван Бунин
гость  (аноним)  26.04.2020, 12:47
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
Еб...ные "братья" из кацапстана?!
Быдло генетическое
гость  (аноним)  26.04.2020, 12:31
Оценка:  0
гость
Насрать на кацапстан!
Желаем м0ск0витам долгой и мучительной смерти от вируса!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  26.04.2020, 12:29
Оценка:  0
гость
РЕГИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  26.04.2020, 12:28
Оценка:  0
гость
СМИ (БМ в частности), показывая каких-то холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам, типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод!
Цель, - не дать уйти из под влияния Орды. Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Вывод: - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!
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