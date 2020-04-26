Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко

Артист ответил на комментарии пользователей в Инстаграм.

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Российский певец Влад Топалов резко отреагировал на скандал, связанный с его супругой Региной Тодоренко из-за ее высказывания о домашнем насилии. В Инстаграм артист буквально вступил в словесную перепалку с пользователями.

Так, под последним постом Топалова в соцсети поклонники начали комментировать скандальные слова Тодоренко.

Наконец-то все поняли, что Тодоренко лживая и лицемерная. Ну, это же сразу видно всем. Это она вся такая добрая и хорошая, а внутри гнилая, - высказалась одна из пользовательниц сети.

На что Влад Топалов высказался нецензурной речью. Подписчики тут же припомнили ему неблаговидные факты из прошлой жизни, обвинили в пристрастии к алкоголю и запрещенным веществам, сексизме и неадекватности, а также отметили, что Влад чистит ленту от негативных комментариев.

Ранее Регина Тодоренко опубликовала новое обращение после скандала в сети

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