Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко
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Российский певец Влад Топалов резко отреагировал на скандал, связанный с его супругой Региной Тодоренко из-за ее высказывания о домашнем насилии. В Инстаграм артист буквально вступил в словесную перепалку с пользователями.
Так, под последним постом Топалова в соцсети поклонники начали комментировать скандальные слова Тодоренко.
Наконец-то все поняли, что Тодоренко лживая и лицемерная. Ну, это же сразу видно всем. Это она вся такая добрая и хорошая, а внутри гнилая, - высказалась одна из пользовательниц сети.
На что Влад Топалов высказался нецензурной речью. Подписчики тут же припомнили ему неблаговидные факты из прошлой жизни, обвинили в пристрастии к алкоголю и запрещенным веществам, сексизме и неадекватности, а также отметили, что Влад чистит ленту от негативных комментариев.
Ранее Регина Тодоренко опубликовала новое обращение после скандала в сети
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Еб...ные "братья" из кацапстана?!
Быдло генетическое
Желаем м0ск0витам долгой и мучительной смерти от вируса!!!!!!!!!!!!!!!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Цель, - не дать уйти из под влияния Орды. Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Вывод: - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!