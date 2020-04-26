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Регина Тодоренко опубликовала новое обращение после скандала в сети

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Ведущая извинилась за свои слова.
Регина Тодоренко опубликовала новое обращение после скандала в сети
Регина Тодоренко опубликовала новое обращение после скандала в сети
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Регина Тодоренко извинилась за свое высказывание о домашнем насилии. Напомним, что ранее в одном из своих интервью она заявила, что жертвы насилия сами виноваты в своем положении. Слова ведущей вызвали широкий общественный резонанс, после чего Регина опубликовала пост с извинениями.

Тодоренко выпустила видео с извинениями на собственной странице в Инстаграм. Знаменитость назвала свои формулировки некорректными, а также попросила подписчиков подсказать, чем она может помочь в данной ситуации.

Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе, — заметила она.

Позднее в профиле артистки появился еще один пост, где Регина поблагодарила пользователей сети за то, что они “показали ей реалии, о которых она даже не подозревала“.

Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как “заслужить насилие“. Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться, - написала Тодоренко.

Ведущая отключила комментарии, таким образом, неизвестно, как пользователи сети отреагировали на ее слова.

Недавно Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца.

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Теги: Регина Тодоренко, скандал
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