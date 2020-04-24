Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года": подробности скандала

Ведущая оскандалилась своим высказыванием.

Читай также: “Эта тварь меня бросила“: между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

Регина Тодоренко попала в громкий скандал. Звезда вместе со своим мужем Владом Топаловым дала интервью изданию PeopleTalk, в котором, помимо прочего, обсуждалась “красивая картинка“ жизни звезд в соцсетях.

Так, во время разговора с участием Регины речь пошла о “стремлении некоторых знаменитостей“ выставлять на всеобщее обозрение “нелицеприятные подробности своей супружеской жизни“.

Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: “Боже, мой муж меня бьет!“. Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил? - сказала Тодоренко.

Instagram

Это высказывание экс-ведущей “Орла и решки“ спровоцировало большой скандал в сети. Тодоренко буквально затравили, обвиняя в том, что она оправдывает домашнее насилие.

Вскоре телеведущая разместила на своей странице в Instagram видео-обращение к подписчикам, в котором извинилась за “некорректные формулировки“.

Дорогие друзья. Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия. Возможно, во мне говорят мои детские страхи. Возможно, я, как и всякая женщина, не готова говорить о том, что со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть так. Поэтому я очень прошу вас конструктивно высказаться и также рассказать мне, чем я могу быть полезна в данной ситуации, - высказалась Регина.

В свою очередь российский журнал Glamour лишил Регину Тодоренко звания “Женщина года“. Как сообщается в Инстаграм издания, причиной послужил скандал, разгоревшийся накануне.

За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул “Женщина года“ Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо, - говорится в заявлении редакции.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла неожиданные факты о себе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.