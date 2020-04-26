Анна Седокова раскритиковала слова Регины Тодоренко

Певица также рассказала о абьюзивных отношениях.

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Анна Седокова эмоционально отреагировала на слова Регины Тодоренко о домашнем насилии. Напомним, что ранее экс-звезда “Орла и Решки“ оскандалилась в интервью для российского глянца.

Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: “Боже, мой муж меня бьет!“. Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил? - сказала Тодоренко.

В Сети на артистку обрушился шквал негатива. Высказаться решила и певица Анна Седокова.

На своей странице в Инстаграм она разместила публикацию, где написала, что не согласна с Региной:

То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье.

Седокова также поделилась воспоминаниями об отношениях с абьюзером.

О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама. Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть, - высказалась звезда.

Недавно мы писали, что Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко.

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