Артистка запостила в Сториз, как ее обнимает молодой бойфренд.

Страстные объятия: Седокова с глубоким декольте показала откровенный кадр с Тиммой instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая недавно делилась советами, как не утратить женскую привлекательность в карантине, похоже, сама вовсю использует сексуальность, чтобы нравится молодому бойфренду латвийскому баскетболисту Янису Тимме.

Об этом свидетельствуют новые кадры, которые Анна добавила в Инстаграм.

На них Седокова позирует в облегающем наряде с очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышные формы. Ее избранник обнимает Анну и по нему видно, сколько удовольствия доставляют ему страстные объятия звезды. К слову, кадры выглядят интимно и передают общую атмосферу любви и страсти.

Тимма добавил к одному из кадров многочисленные эмодзи-сердечки.

Страстные объятия: Седокова с глубоким декольте показала откровенный кадр с Тиммой instagram.com/annasedokova

Страстные объятия: Седокова с глубоким декольте показала интимные кадры с Тиммой instagram.com/annasedokova

Похоже, подписчицы все-таки не прогадают, если будут следовать советам Седоковой в карантин. По крайней мере, страстные объятия им гарантированы.

Ранее мы писали, что Седокова показала, как проводит карантин с Янисом Тиммой.

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