Страстные объятия: Седокова с глубоким декольте показала интимные кадры с Тиммой
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Певица Анна Седокова, которая недавно делилась советами, как не утратить женскую привлекательность в карантине, похоже, сама вовсю использует сексуальность, чтобы нравится молодому бойфренду латвийскому баскетболисту Янису Тимме.
Об этом свидетельствуют новые кадры, которые Анна добавила в Инстаграм.
На них Седокова позирует в облегающем наряде с очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышные формы. Ее избранник обнимает Анну и по нему видно, сколько удовольствия доставляют ему страстные объятия звезды. К слову, кадры выглядят интимно и передают общую атмосферу любви и страсти.
Тимма добавил к одному из кадров многочисленные эмодзи-сердечки.
Похоже, подписчицы все-таки не прогадают, если будут следовать советам Седоковой в карантин. По крайней мере, страстные объятия им гарантированы.
Ранее мы писали, что Седокова показала, как проводит карантин с Янисом Тиммой.
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