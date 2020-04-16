"Врываюсь под новое музло": MARUV заинтриговала отрывками из новых треков

Певица предложила фанам выбрать, какую песню выпускать первой.

Известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) обрадовала поклонников отличной новостью. Артистка готовит к выпуску три новые композиции.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда опубликовала видео, где она танцует в салатовом свитере и с ярким макияжем под отрывки из будущих хитов. В описании к роликам MARUV попросила фанов выбрать, какой из трех треков выпускать первым.

“Врываюсь под новое музло😜 Какой трек хотите что бы я выпустила первым? 1,2 или 3?“, - поинтересовалась певица.

Поклонники исполнительницы принялись активно делиться своим мнением в комментариях к публикации.

А можно всего сразу и побольше;)

1 ТРЕК ОГНИЩЕЕЕ!!

1 однозначно пушка

Сложный выбор... Пусть будет 2

3 зачётный😘😘👍👍

Господи да любой они все охриненные КОГДА УЖЕ

2❤️😍😍😍

1 или 2🔥🔥🔥🔥💥💥💥💥

Первый 🔥🔥🔥

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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