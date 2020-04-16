"Врываюсь под новое музло": MARUV заинтриговала отрывками из новых треков
Известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) обрадовала поклонников отличной новостью. Артистка готовит к выпуску три новые композиции.
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Так, на своей странице в Инстаграм звезда опубликовала видео, где она танцует в салатовом свитере и с ярким макияжем под отрывки из будущих хитов. В описании к роликам MARUV попросила фанов выбрать, какой из трех треков выпускать первым.
“Врываюсь под новое музло😜 Какой трек хотите что бы я выпустила первым? 1,2 или 3?“, - поинтересовалась певица.
Поклонники исполнительницы принялись активно делиться своим мнением в комментариях к публикации.
- А можно всего сразу и побольше;)
- 1 ТРЕК ОГНИЩЕЕЕ!!
- 1 однозначно пушка
- Сложный выбор... Пусть будет 2
- 3 зачётный😘😘👍👍
- Господи да любой они все охриненные КОГДА УЖЕ
- 2❤️😍😍😍
- 1 или 2🔥🔥🔥🔥💥💥💥💥
- Первый 🔥🔥🔥
Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.
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