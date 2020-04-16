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"Врываюсь под новое музло": MARUV заинтриговала отрывками из новых треков

Комментариев: 1
Певица предложила фанам выбрать, какую песню выпускать первой.
"Врываюсь под новое музло": MARUV заинтриговала отрывками из новых треков
"Врываюсь под новое музло": MARUV заинтриговала отрывками из новых треков
instagram.com/maruvofficial

Известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) обрадовала поклонников отличной новостью. Артистка готовит к выпуску три новые композиции.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда опубликовала видео, где она танцует в салатовом свитере и с ярким макияжем под отрывки из будущих хитов. В описании к роликам MARUV попросила фанов выбрать, какой из трех треков выпускать первым. 

“Врываюсь под новое музло😜 Какой трек хотите что бы я выпустила первым? 1,2 или 3?“, - поинтересовалась певица.

Поклонники исполнительницы принялись активно делиться своим мнением в комментариях к публикации.

  • А можно всего сразу и побольше;)
  • 1 ТРЕК ОГНИЩЕЕЕ!!
  • 1 однозначно пушка
  • Сложный выбор... Пусть будет 2
  • 3 зачётный😘😘👍👍
  • Господи да любой они все охриненные КОГДА УЖЕ
  • 2❤️😍😍😍
  • 1 или 2🔥🔥🔥🔥💥💥💥💥
  • Первый 🔥🔥🔥

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

 

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.04.2020, 10:31
Оценка:  0
гость
это гнилье пустили в Украину?!мурло ф иди со своим музлом на расию тварина кончиная!
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