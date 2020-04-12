Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Детка, это батл": MARUV зажигательно станцевала на камеру

Комментариев: 1
Певица приняла участие в танцевальном батле от Марьяны Ро.
"Детка, это батл": MARUV зажигательно станцевала на камеру
"Детка, это батл": MARUV зажигательно станцевала на камеру
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, более известная как MARUV, опубликовала в соцсети новое танцевальное видео.

Читай также: #Фэшнтрэшн: MARUV показала, в каком наряде выносит мусор

На своей странице в Инстаграм звезда отметила, что приняла участие в батле. Звезда исполнила танец под свежий трек российской блогерши и певицы Марьяны Ро. В ролике MARUV двигалась в черном мини-платье с корсетом и в маске для сна.

“Детка, это танцевальный батл! @maryanaro ты попала🔥🔥🔥 Твой ход – потверкай под трек @shlakoblochina “Вечеринка“😉“, написала знаменитость.

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MARUV, Марьяна Ро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Моральный жук  (аноним)  13.04.2020, 17:40
Оценка:  0
Моральный жук
Хули мули
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь