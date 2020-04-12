"Детка, это батл": MARUV зажигательно станцевала на камеру

Певица приняла участие в танцевальном батле от Марьяны Ро.

Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, более известная как MARUV, опубликовала в соцсети новое танцевальное видео.

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На своей странице в Инстаграм звезда отметила, что приняла участие в батле. Звезда исполнила танец под свежий трек российской блогерши и певицы Марьяны Ро. В ролике MARUV двигалась в черном мини-платье с корсетом и в маске для сна.

“Детка, это танцевальный батл! @maryanaro ты попала🔥🔥🔥 Твой ход – потверкай под трек @shlakoblochina “Вечеринка“😉“, написала знаменитость.

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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