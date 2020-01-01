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Ирина Билык рассказала о ревности своего супруга

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Певица призналась, что ревность стала причиной ее наибольшей ссоры с Асланом Ахмадовым.
Ирина Билык рассказала о ревности своего супруга
Ирина Билык рассказала о ревности своего супруга
instagram.com/bilyk_iryna

Супруга певицы Ирины Билык раздражает внимание к ней других мужчин, об этом стало известно в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Ирина Билык в браке с фотографом Асланом Ахмадовым, который, по ее словам, беспокойно относится к чрезмерному вниманию к ней со стороны посторонних мужчин.

“У меня супруг азербайджанец, Аслан Ахмадов. Азербайджанцев, я заметила, раздражает только одно - когда рядом со мной находятся хорошие, красивые мужчины. Просто я знаю, он может улыбаться, бывает за кулисами ко мне подходят. Но все они меня целуют в щечку. Это мои друзья из разных групп, музыканты. Но дома он говорит: “А кто это, а кто был“, - поделилась певица.

Например, бывший возлюбленный Билык, хореограф Дмитрий Коляденко, любит делать ей сюрпризы.

“У меня такое хобби - раз в 15 лет делать ей предложение и дарить кольца с бриллиантами“, - говорит Коляденко, который должен был быть сначала хореографом юбилейного тура Ирины Билык, но эту работу сделал Ахмадов.

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Другой давний друг звезды презентовал ей электромобиль. Законный супруг относится к таким невероятно ценным подаркам, по его же словам, нормально.

“Ирине подарили машину? Ну хорошо, она великая артистка, ей должны делать роскошные подарки. Дарите бриллианты, - говорит Ахмадов и добавляет, - Я не ревнивый, потому что абсолютно уверен в себе, абсолютно уверен в Ире“.

Но Билык говорит, именно ревность стала причиной их наибольшей ссоры.

“Ну, конечно, приревновал меня. Там кто-то посмотрел. То домой пришли - там были такие разборки в квартале, я думала - все уже, конец, - уверяет певица и добавляет, что именно из-за поклонников Аслан устроил грандиозный скандал. Поэтому во время своего всеукраинского тура звезда попросила фанатов вести себя скромнее, - Давайте не обниматься плотненько, потому что дома я получу скандал“.

Ранее Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivona bigmir)net

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