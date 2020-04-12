Ирина Билык рассказала, какой подарок ей преподнес четырехлетний сын
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Ирина Билык на днях отпраздновала День рождения. Певице исполнилось 50 лет. В интервью артистка рассекретила, чем удивил ее четырехлетний сын Табриз.
Несмотря на карантин, близкие Ирины смогли поздравить ее и подарить положительные эмоции. Особенный сюрприз преподнес Билык ее сын.
Я очень рада, что моя мама рядом со мной. Она подарила мне очень красивое зеркальце. Его украсил мой младший сын. Это была его мечта - подарить маме маленькое, волшебное зеркальце, - рассказала артистка.
Она также добавила, что карантин стал для нее полезным.
Потому что я научилась красить забор, делать маникюр и много времени провожу со своим младшим сыном, - объясняет Билык.
Ранее Юрий Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой.
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