Ирина Билык рассказала, какой подарок ей преподнес четырехлетний сын

Для звездной мамы Табриз подготовил сюрприз своими руками.

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Ирина Билык на днях отпраздновала День рождения. Певице исполнилось 50 лет. В интервью артистка рассекретила, чем удивил ее четырехлетний сын Табриз.

Несмотря на карантин, близкие Ирины смогли поздравить ее и подарить положительные эмоции. Особенный сюрприз преподнес Билык ее сын.

Я очень рада, что моя мама рядом со мной. Она подарила мне очень красивое зеркальце. Его украсил мой младший сын. Это была его мечта - подарить маме маленькое, волшебное зеркальце, - рассказала артистка.

Она также добавила, что карантин стал для нее полезным.

Потому что я научилась красить забор, делать маникюр и много времени провожу со своим младшим сыном, - объясняет Билык.

Ранее Юрий Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой.

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