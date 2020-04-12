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Ирина Билык рассказала, какой подарок ей преподнес четырехлетний сын

Комментариев: 2
Для звездной мамы Табриз подготовил сюрприз своими руками.
Ирина Билык рассказала, какой подарок ей преподнес четырехлетний сын
Ирина Билык рассказала, какой подарок ей преподнес четырехлетний сын
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Ирина Билык на днях отпраздновала День рождения. Певице исполнилось 50 лет. В интервью артистка рассекретила, чем удивил ее четырехлетний сын Табриз.

Несмотря на карантин, близкие Ирины смогли поздравить ее и подарить положительные эмоции. Особенный сюрприз преподнес Билык ее сын.

Я очень рада, что моя мама рядом со мной. Она подарила мне очень красивое зеркальце. Его украсил мой младший сын. Это была его мечта - подарить маме маленькое, волшебное зеркальце, - рассказала артистка.

Она также добавила, что карантин стал для нее полезным.

Потому что я научилась красить забор, делать маникюр и много времени провожу со своим младшим сыном, - объясняет Билык. 

Ранее Юрий Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой.

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Теги: Ирина Билык, дети звезд, певица
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.04.2020, 12:31
Оценка:  0
гость
майкл джексон с сыном?
гость  (аноним)  12.04.2020, 12:30
Оценка:  0
гость
А что это Табриз своими ручонками (на фото) показывает? Что он козел или оленяка?
Это мама его такой куйне научила?
Кстати, мама, сделай заточку по-проще, тошнит от твоей дебильно-загадочной рожи
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