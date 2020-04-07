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Какие все юные: Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой

Комментариев: 1
Телеведущий выставил в Сеть снимок, сделанный в Донецке, по случаю Дня рождения Ирины Билык .

Какие все юные: Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой
Какие все юные: Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой
instagram.com/gorbunovyuriy

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Телеведущий Юрий Горбунов очаровал Сеть архивным снимком с Ириной Билык и Олей Поляковой. Фото ведущий выставил в Инстаграм по случаю юбилея Билык. В описании Горбунов отметил, что кадр был сделан после концерта в Донецке в то время, “когда все еще было хорошо“.

И Билык, и Полякова позируют в стильных белых футболках с оригинальными принтами, а Горбунов, по традиции, в костюме. Даже несмотря на то, что знаменитости почти не поменялись внешне - из-за подписи и стилистики фото создается впечатление, что оно давнее.

Это фото сделано в Донецке, во времена, когда все было спокойно и все были уверены в своем будущем !! Сегодня, кумир миллионов @bilyk_iryna празднует свой юбилей !! Ируся, оставайся всегда первой и лучшей!! - написал Горбунов.

Какие все юные: Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой
Какие все юные: Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой
instagram.com/gorbunovyuriy
 

Подписчики Горбунова отметили, что кадр очень атмосферный и поздравили Ирину с юбилеем.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов показал, как учит сына йоге.

 

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Теги: Юрий Горбунов, Оля Полякова, Ирина Былык, день родждения
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.04.2020, 16:36
Оценка:  0
гость
ЮРА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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