Телеведущий выставил в Сеть снимок, сделанный в Донецке, по случаю Дня рождения Ирины Билык .

Какие все юные: Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой instagram.com/gorbunovyuriy

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Телеведущий Юрий Горбунов очаровал Сеть архивным снимком с Ириной Билык и Олей Поляковой. Фото ведущий выставил в Инстаграм по случаю юбилея Билык. В описании Горбунов отметил, что кадр был сделан после концерта в Донецке в то время, “когда все еще было хорошо“.

И Билык, и Полякова позируют в стильных белых футболках с оригинальными принтами, а Горбунов, по традиции, в костюме. Даже несмотря на то, что знаменитости почти не поменялись внешне - из-за подписи и стилистики фото создается впечатление, что оно давнее.

Это фото сделано в Донецке, во времена, когда все было спокойно и все были уверены в своем будущем !! Сегодня, кумир миллионов @bilyk_iryna празднует свой юбилей !! Ируся, оставайся всегда первой и лучшей!! - написал Горбунов.

Какие все юные: Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой instagram.com/gorbunovyuriy

Подписчики Горбунова отметили, что кадр очень атмосферный и поздравили Ирину с юбилеем.

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