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Ведущие 1+1 показали, как с пользой проводят время с детьми на карантине

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Валентина Хамайко и Маричка Падалко присоединились к флешмобу родителей #Не_один_на_карантині.
Ведущие 1+1 показали, как с пользой проводят время с детьми на карантине
Ведущие 1+1 показали, как с пользой проводят время с детьми на карантине
Пресс-служба

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Карантин в школах и детсадах открыл в мамах и папах по всему миру множество новых талантов и возможностей. Чтобы рассказать о жизни в условиях домашней изоляции и поддержать друг друга, ТСН запустили всеукраинский флешмоб для родителей #Не_один_на_карантині. Валентина Хамайко и Маричка Падалко первыми поделились в соцсетях своими домашними видео.

Начало карантина для ведущей “Сніданок Вихідний“ и мамы четверых детей Валентины Хамайко был особенно сложным.

“За эти две недели я пережила все стадии эмоционального и физического истощения. В доме постоянно что-то моешь, убираешь, готовишь, - откровенно рассказала в видео Валентина Хамайко. - Параллельно ты стала учителем для детей, а они к этому психологически не готовы. Их раздражало, что мама заставляет учиться. Было настолько сложно, что к концу первой недели я даже расплакалась“.

Валентина Хамайко с детьми на карантине
Валентина Хамайко с детьми на карантине
Пресс-служба

Решающим шагом к выходу из ситуации для ведущей стали откровенные беседы с детьми.

“Я разговаривала с детьми, как со взрослыми, объясняла, что мне сложно, и я понимаю, что и им нелегко“, - делится Валентина.

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Сейчас семья ведущей методом проб и ошибок пытается найти варианты эффективного существования вместе. Если старшая дочь Соломия учится самостоятельно, то средние дети – вместе с мамой по очереди: один час Михаил, следующий час - Мирослава. Так получается можно уделить внимание каждому, помочь с вопросами, проконтролировать. Чтобы максимально освободить время от приготовления еды, ведущая перешла на легкое меню для всей семьи - супы и салаты. Также появилась традиция делать уборку вместе: сначала все наводят порядок, а потом дружно отдыхают.

А вот телеведущую ТСН и маму троих детей Маричку Падалко на домашнем карантине спасает соблюдение графика:

“Важно сделать расписание дня и начать с простого - зафиксировать время трех основных приемов пищи. Затем у нас есть общее время для выполнения уроков, а не “когда будет настроение“. Иначе организоваться не получается“.

Благодаря правильному тайм-менеджменту Маричка и весело, и с пользой проводит время с детьми. На своей странице ведущая поделилась видео, где впервые в жизни пробует себя в роли парикмахера и делает стрижку 13-летнему сыну Михаилу.

Маричка Падалко показали, чем занимаются с детьми на каранти
Маричка Падалко показали, чем занимаются с детьми на каранти
Пресс-служба

Родители нуждаются в поддержке во время карантина чуть ли не больше, чем дети. И самый простой способ помочь друг другу - поделиться своим опытом и идеями в соцсетях. К флешмобу для родителей уже присоединились сотни участников, сделав публикации с хэштегом #Не_один_на_карантині.

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Среди наиболее интересных изобретений - проводить научные опыты в домашних условиях. Самыми активными были мамы из Каменец-Подольского: Ксения Дедова с дочерью проверили, откроется ли шишка в воде, а Ирина Лелявина с сыном Артемом исследовали теплопроводность воздуха.

Самое популярное занятие с детьми - приготовление пищи. Кулинарными достижениями своих сыновей поделились insta-мамы ​​София Рубашевская (@sofia_rubashevska) и Анастасия Илика (@stashkovskaya_nastya).

#Не_один_на_карантині
#Не_один_на_карантині
Пресс-служба

Многие участники флешмоба напоминают, что спортом с детьми можно заниматься, не выходя из дома. Влад Кучеренко из Львова (@vladhorror) играет с сыном в футбол и придумал для этого оригинальный и безопасный мяч. А мама маленькой Алисы Елена (@missis_oz) поддерживает физическую форму вместе с дочкой прямо на балконе.

А еще пользователи предлагают делать регулярные процедуры красоты для мужа и детей (@ alenka2604), собирать Lego вместо сидения за компьютером (@platon_craft) и делать каверы на любимые песни, как это сделала семья Юлии из Броваров (yulya_butuzova).

Ранее сообщалось, что звезды сериала “Школа“ Анна Тринчер и Богдан Осадчук объявили о расставании.

 

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Теги: Валентина Хамайко, Маричка Падалко, Карантин
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Источник: Ivona bigmir)net

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