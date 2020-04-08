Звезды сериала "Школа" Анна Тринчер и Богдан Осадчук объявили о расставании

Анна Тринчер записала видео, в котором рассказала всю правду об отношениях с Богданом Осадчуком.

Украинская актриса и певица, представительница Украины на “Детском Евровидении 2015 и суперфиналистка “Голоса страны“ Анна Тринчер шокировала поклонников новым видео.

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8 апреля на ютуб-канале 18-летней звезды “Школы“ появился 28-минутный ролик, в котором Анна объявила о расставании с коллегой по сериалу Богданом Осадчуком. Эту дату Анна выбрала не случайно. Сегодня она и ее экс-возлюбленный могли бы отпраздновать вторую годовщину отношений.

В видео заплаканная Тринчер рассказала свою историю любви с Осадчуком. Девушка вспомнила о том, как познакомилась с Богданом на съемочной площадке, как развивались их отношения, а также назвала причины расставания.

“Просто так бывает, что иногда люди не находят общую дорогу. Никто никому не изменял. Ничего такого критичного не случилось. Просто в какой-то момент мы поняли, что мы исчерпали друг друга в этих отношениях. Наступило полное недопонимание. Начались очень частые ссоры. Этот момент наступил в наших отношениях достаточно давно. Но мы питались сохранить их. Но не получилось. Вот и все“, - поделилась Анна.

Богдан также опубликовал на своей странице в Инстаграм видеообращение к фанатам, в котором рассказал, что его отношения с Тринчер закончились.

Напомним, ранее звезда “Школы“ Анна Тринчер презентовала клип с актерами сериала.

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