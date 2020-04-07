При условии что карантин закончится 24 апреля - смягчение правил самоизоляции начнется 14 апреля .

Выход Украины из карантина - эксперты озвучили этапы и сроки Pinterest.com

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Начало смягчения правил карантина в Украине начнется 14 апреля 2020, при условии, что карантин закончится 24 апреля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает LB.ua.

План выхода из карантина украинская власть разрабатывает уже сейчас, но даты возобновления работы магазинов и других сервисов будут зависеть от того, продлят ли карантин в Украине. Пока украинский карантин установлен до 24 апреля.

Какие магазины и комплексы возобновят работу в первую очередь:

С 14 апреля (при условии, что карантин закончится 24-го, или за 10 дней до окончания)

откроются небольшие магазины, имеющие площадь до 400 квадратных метров

все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

С 1 мая (второй этап, через неделю после окончания карантина)

откроются другие магазины и торговые центры,

возобновят работу парикмахерские.

Середина мая (через 3 недели после окончания карантина):

возобновится учебный процесс в школах

рестораны смогут принимать посетителей

начнут работать косметические салоны.

Когда откроют границы:

Когда Украина откроет границы - пока нет точной информации. По некоторым данным, границы и аэропорты будут закрыты до конца июня 2020. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации с COVID-19 в Украине.

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Напоминаем, что даты начала смягчения карантинных мер в Украине будут актуальными лишь в том случае, если официально карантин продлится до 24 апреля.

Выход Украины из карантина - эксперты озвучили этапы и сроки Pinterest.com

Сегодня главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что сейчас назвать дату окончания карантина он не может - ее огласят минимум через 10 дней и это будет зависеть от динамики заболеваемости в Украине:

Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского союза и в странах-соседях. Относительно внедрения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина - сказал Ляшко.

Также издание LIGA.net со ссылкой на источники после встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями фракции “Слуга народа“ передает, что часть карантинных мер в Украине могут оставить вплоть до сентября 2020. Одно из таких ограничений - обязательное ношение маски в общественных местах.

В то же время, по прогнозам экспертов, с середины мая 2020 карантин могут несколько ослабить, чтобы украинцы могли вернуться на рабочие места.

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