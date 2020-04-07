"До карантина этого не делал": Юрий Горбунов научился играть на пианино
Ведущий принял участие в новом челендже #кориснийкарантин.
Известный украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов похвастался новыми навыками. Артист принял участие в новом челендже #кориснийкарантин и показал, чему научился во время карантина.
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Так, на своей странице в Инстаграм Юрий опубликовал ролик, в котором он играет на пианино. В конце видео Горбунов передал естафету шоумену Юрию Ткачу.
Напомним, ранее Горбунов показал архивное фото с Билык и Поляковой.
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