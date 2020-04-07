Универсальная литература для всех, кто хочет развеяться, а также получить порцию вдохновения и знаний .

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Конечно, большинство людей на карантине читают только новости о коронавирусе. Но если вы устали от них и хотите немного отвлечься, список литературы от второго замдиректора Школы леди, искусствоведа Катерины Виноградовой будет кстати. Что полезного для души и разума почитать, сидя дома?

Карантин в удовольствие и с пользой: ТОП-5 книг, которые стоит прочитать Пресс-служба

«Империя ангелов», Бернард Вербер

После того, как на главного героя романа падает самолет, он попадает в Рай, где его назначают ангелом-хранителем. Ему достается три души, которые он должен сопровождать по жизни. В книге автор деликатно поднимает тему смерти. Заканчивается ли жизнь в момент ухода в мир иной или это только начало увлекательного путешествия?

«Жутко громко и запредельно близко», Джонатан Сафран Фоер

Жизнь девятилетнего мальчика Оскара поделилась на «до» и «после» 11 сентября 2001 года. Его отец погиб в одной из башен Всемирного торгового центра, куда врезались самолеты с террористами. Папа звонил мальчику в тот день, и это был последний раз, когда сын слышал голос близкого человека. Оскар должен научиться заполнять пустоту от потери. Сумеет ли? Несмотря на трагичную тему, книга не давит на жалость. Написана простым языком, местами очень грустная и трогательна, а порой сильно удивляет.

«Вот я», Джонатан Сафран Фоер

Почему идеальные браки разрушаются, а близкие люди в один миг становятся чужими? Или это происходит не в один миг? Автор размышляет на тему брака и развода. Образцовая пара день за днем собственноручно разрушала семью. А потом столкнулась с новым вызовом: как пережить развод и одиночество? В книге есть еще одна сюжетная линия – трагедия еврейского народа и мысли автора по этому поводу.

«Не самое главное», Паоло Соррентино

Каждый человек – не просто набор социальных ролей и генов, а глубокая личность с внутренними трагедиями! С этой идеей автор описывает 23 истории людей через объектив фотокамеры. Так как Паоло Соррентино сценарист и режиссер, его персонажи очень кинематографичны. Каждая история способна стать сюжетом фильма. В книге вы также увидите 23 потрясающих фотопортрета, выполненных всемирно известным фотографом Якопо Бенасси. Ради этих снимков и эмоциональных итальянских драм стоит полистать произведение.

«Сантехник. Твое мое колено», Слава Сэ

Ироничная история отца-одиночки о разводе. Казалось бы, потеря семьи – трагедия. Но если этот период проживать с юмором, то все кажется не таким уж мрачным. Ведь не за горами время, когда мужчина встретит свою любовь и окажется в плену новых чувств. Книга очень смешная, а каждое предложение хочется растащить на цитаты.

А после чтения книги не забудьте включить телевизор. Еще больше драматизма вы увидите в реалити «Від пацанки до панянки» – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, какие фильмы рекомендует смотреть Леся Никитюк.