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Дочь Миллы Йовович прочитала на камеру собственную сказку на русском языке

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12-летняя Эвер Габо поразила подписчиков звездной мамы знаниями русского языка.
Дочь Миллы Йовович прочитала на камеру собственную сказку на русском языке
Дочь Миллы Йовович прочитала на камеру собственную сказку на русском языке
instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса и модель Милла Йовович, которая родом из Киева, удивила поклонников новой публикацией в соцсети. Артистка разместила в Инстаграм видео, где ее старшая дочь читает на русском языке.

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В ролике 12-летняя Эвер Габо без акцента декламирует собственную сказку о о крысе Поле и жабе Ларисе. По словам Йовович, Эвер каждый день по полчаса читала и писала на русском языке.

“Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин🤦🏻‍♀️😂 Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!😘“, - подписала ролик Милла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.🤦🏻‍♀️ If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy!😘 Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин🤦🏻‍♀️😂 Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!😘

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Ранее Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь.

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Теги: Милла Йовович, Эва Габо Андерсон
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Источник: Ivona bigmir)net

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