Дочь Миллы Йовович прочитала на камеру собственную сказку на русском языке

12-летняя Эвер Габо поразила подписчиков звездной мамы знаниями русского языка.

Голливудская актриса и модель Милла Йовович, которая родом из Киева, удивила поклонников новой публикацией в соцсети. Артистка разместила в Инстаграм видео, где ее старшая дочь читает на русском языке.

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В ролике 12-летняя Эвер Габо без акцента декламирует собственную сказку о о крысе Поле и жабе Ларисе. По словам Йовович, Эвер каждый день по полчаса читала и писала на русском языке.

“Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин🤦🏻‍♀️😂 Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!😘“, - подписала ролик Милла.

Ранее Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь.

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