Милла Йовович трогательно поздравила мужа с 55-летием

4 марта супруг голливудской звезды украинского происхождения Милла Йовович, Пол Андерсон отпраздновал юбилей.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович поделилась с подписчиками радостной новостью. В среду, 4 марта, ее муж, британский режиссер и продюсер Пол Андерсон отметил юбилей. Мужчине исполнилось 55 лет.

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По случаю дня рождения супруга Милла опубликовала в Инстаграм трогательный пост. Звезда разместила на своей странице кадр Пола, где он запечатлен в синей футболке в самолете. Именинник мило улыбается на камеру. В описании к фото Йовович назвала супруга удивительным мужем и могущественным отцом.

“С Днем Рождения этого невероятного человека! Мой удивительный муж, моя жизнь, моя любовь, великий и могущественный папа! Все наши дети обожают тебя, и большие и маленькие!“, - написала Милла.

Пол Андерсон Скриншот

Отметим, что Йовович и Андерсон поженились 22 августа 2009 года. Пара воспитывает троих дочерей, 12-летнюю Эвер Габо, 4-летнюю Дэшилл и Ошин, которая появилась на свет 3 февраля 2020 года.

Ранее Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь.

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