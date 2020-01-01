12-летняя дочь Миллы Йовович сыграла в фильме "Черная вдова"

Милла Йовович рассекретила две предстоящие картины, в которых появится ее дочь Эвер Габо Андерсон.

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович похвасталась новыми достижениями старшей дочери. Артистка призналась, что 12-летняя Эвер Габо получила роли сразу в двух успешных фильмах.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама рассказала, что дочь сыграла Наташа Романофф в юности в супергеройском боевике “Черная вдова“. Картина выйдет в украинский кинопрокат 30 апреля.

Кроме того, девочка получила главную роль в новой экранизации “Питера Пэна“. Эвер Габо появится в фильме в образе Венди. О дате выхода картины пока не сообщается.

“Все, будьте готовы встретиться с молодой Черной Вдовой. Итак, мы наконец можем поговорить о секретных проектах Эвер Габо Андерсон. В @variety было объявлено, что Эвер сыграет молодую Наташу Романофф в фильме Марвел “Черная вдова“, а также она сыграла Венди в новом игровом фильме Disney “Питер и Венди“!! Мы так гордимся нашим ребенком! С тех пор, как ей исполнилось 5 лет, она всегда хотела сниматься в кино, и она отдала время, сосредоточенность и энергию на то, чтобы осуществить свою мечту! Поздравляю Эвер“, - написала Йовович.

Эвер Габо Андерсон сыграет в "Черной вдове" и "Питер и Венди" скриншот

Напомним, ранее Милла Йовович трогательно поздравила мужа с 55-летием.

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