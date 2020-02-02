Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь: фото

44-летняя голливудская звезда в третий раз стала мамой.

В воскресенье, 2 февраля, американская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович в третий раз стала мамой. Голливудская звезда родила своему супругу, режиссеру Полу Андерсону еще одну дочь.

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На своей странице в Инстаграм Милла решила поделиться фотографиями с новорожденной малышкой, а также рассказать, почему девочка получила тройное имя Оушан Ларк Эллиот. Так, на одном из фото можно увидеть, как Йовович кормит дочку грудью. Еще на нескольких кадрах новорожденная Оушан позирует в компании старших сестер - Эвы Габо и Дашиэл и отца Пола.

“02.02.2020 в 8:56 утра родилась Оушан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Оушан - это валлийский мальчик, и он произносится как О-Шин. Теперь я знаю, что имя длинное, но семья не может согласиться с ее вторым именем. Когда-то, моя мама хотела Ларк, Дашиэль и я хотели Эллиот. Затем мой муж Пол снова проголосовал за Ларк, так что мы с Смуши были сочтены! По крайней мере, у нее есть из чего выбирать на более позднем этапе жизни, если она хочет бросить несколько. Она так красива! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Ее маленькие руки мешают, их трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудесный ребенок, и мы все так благодарны за то, что мы полностью одержимы ею!“, - поделилась Милла.

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Ранее Милла Йовович показала, как выглядела на последних неделях беременности.

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