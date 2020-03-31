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Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина

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Ведущая запостила фото в маске и вечернем платье.
Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина
Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина
instagram.com/kosadcha

Не смотря на то, что сейчас в нашей стране карантин из-за распространения коронавируса, многим украинцам приходится посещать работу, в том числе и звездам телеканалов.

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Так, ведущая проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая показала, как проходят ее робочие будни в условиях карантина. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала селфи, где она позирует возле гримерки в блестящем синем платье и медицинской маске. Свой образ Катя дополнила черным обручем и босоножками на каблуке.

“Робочий день :) #карантинніреаліі #світськежиття“, - подписала кадр Осадчая.

Катя Осадчая в маске
Катя Осадчая в маске
Скриншот

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Многие пользователи Сети обвинили ведущую в не соблюдении правил карантина. Другие же отметили, что если бы не было развлекательных програм на телевидении, украинцы сошли бы с ума в изоляции.

  • Извините, но фотка вышла лицемерная. В наряде вечернем и в маске... Вы или соблюдает карантин, сидя дома, или выходите в свет, но без кривляния с маской, которая по сути ничего не даёт
  • А що ж Ви знімаєте, якщо всі заходи заборонені?
  • Ви ж говорили, що потрібно сидіти дома, чому ж Ви не дотримуєтесь ваших...же порад?
  • Як би Ви, Катю, не захищали себе та тих, хто навколо працює , але все одно ви всі є порушниками правила карантину!!!!
  • Предлагаю, к платью шить маску)) будет ваша фишка, вместо шляпок))
  • А інтерв’ю теж в масках?😂🤣
  • Да если нам не будут показывать развлекательные программы, то вообще одуреем от нашей действительности!
  • Всем же сказали сидеть дома!
  • Под маской харизму не спрячешь! Очень эффектный образ. Берегите себя!!!

Ранее Осадчая с Горбуновым признались, хотят ли еще детей.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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