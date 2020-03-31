Ведущая запостила фото в маске и вечернем платье.

Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина instagram.com/kosadcha

Не смотря на то, что сейчас в нашей стране карантин из-за распространения коронавируса, многим украинцам приходится посещать работу, в том числе и звездам телеканалов.

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Так, ведущая проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая показала, как проходят ее робочие будни в условиях карантина. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала селфи, где она позирует возле гримерки в блестящем синем платье и медицинской маске. Свой образ Катя дополнила черным обручем и босоножками на каблуке.

“Робочий день :) #карантинніреаліі #світськежиття“, - подписала кадр Осадчая.

Катя Осадчая в маске Скриншот

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Многие пользователи Сети обвинили ведущую в не соблюдении правил карантина. Другие же отметили, что если бы не было развлекательных програм на телевидении, украинцы сошли бы с ума в изоляции.

Извините, но фотка вышла лицемерная. В наряде вечернем и в маске... Вы или соблюдает карантин, сидя дома, или выходите в свет, но без кривляния с маской, которая по сути ничего не даёт

А що ж Ви знімаєте, якщо всі заходи заборонені?

Ви ж говорили, що потрібно сидіти дома, чому ж Ви не дотримуєтесь ваших...же порад?

Як би Ви, Катю, не захищали себе та тих, хто навколо працює , але все одно ви всі є порушниками правила карантину!!!!

Предлагаю, к платью шить маску)) будет ваша фишка, вместо шляпок))

А інтерв’ю теж в масках?😂🤣

Да если нам не будут показывать развлекательные программы, то вообще одуреем от нашей действительности!

Всем же сказали сидеть дома!

Под маской харизму не спрячешь! Очень эффектный образ. Берегите себя!!!

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