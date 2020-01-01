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Катя Осадчая показала, как проводит карантин - фото

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Ведущая растрогала сеть семейным селфи.
Катя Осадчая показала, как проводит карантин
Катя Осадчая показала, как проводит карантин
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Не только Энрике Иглесиас проводит время на карантине с семьей. Знаменитые украинские супруги, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, поделились теплым домашним селфи с фолловерами.

Своим примером Осадчая и Горбунов напоминают украинцам, как важно соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции.

На своей странице в Инстаграм Катя разместила селфи с мужем. 

Вечер пятницы дома. Хотите с нами к камину? - подписала публикацию ведущая.

Подписчики звезды засыпали пару комплиментами, и отметили, что ведущие всегда выглядят настолько счастливыми, что им остается только завидовать. 

“Ви хоч інколи сваритесь, тільки чесно?“, - поинтересовался пользователь в комментариях.

Ранее Юрий Горбунов показал, что готовит для семьи в карантин.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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