Катя Осадчая показала, как проводит карантин - фото

Ведущая растрогала сеть семейным селфи.

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Не только Энрике Иглесиас проводит время на карантине с семьей. Знаменитые украинские супруги, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, поделились теплым домашним селфи с фолловерами.

Своим примером Осадчая и Горбунов напоминают украинцам, как важно соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции.

На своей странице в Инстаграм Катя разместила селфи с мужем.

Вечер пятницы дома. Хотите с нами к камину? - подписала публикацию ведущая.

Подписчики звезды засыпали пару комплиментами, и отметили, что ведущие всегда выглядят настолько счастливыми, что им остается только завидовать.

“Ви хоч інколи сваритесь, тільки чесно?“, - поинтересовался пользователь в комментариях.

Ранее Юрий Горбунов показал, что готовит для семьи в карантин.

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