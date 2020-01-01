Том Хэнкс с женой вернулись в Америку после лечения коронавируса

Звездную пару выписали из больницы 17 марта.

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Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, находились в Австралии, где заразились коронавирусом. Звездные супруги прошли курс лечения и уже вчера, 27 марта, вернулись домой в Америку. Об этом сообщают западные СМИ.

Том и Рита придерживались рекомендаций врачей, находились на карантине, поэтому им удалось быстро выздороветь и выписаться из больницы. Вчера, 27 марта, папарацци узнали, что пара приземлилась в Лос-Анджелесе. Актеры прошли сложное испытание далеко от родных и сейчас выглядят невероятно счастливыми, потому что наконец вернулись в родной дом.

Напомним, что коронавирусом заразился также британский актер Идрис Эльба.

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