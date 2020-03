Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Известный британский актер, самый сексуальный мужчина 2018 года по версии журнала People Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Twitter.

47-летний артист записал фанам видеообращение, в котором рассказал, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Идрис признался, что сейчас у него нет симптомов болезни, однако он отправился в изоляцию, как только узнал, что мог подхватить вирус от других инфицированных.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ