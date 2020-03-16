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Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

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Идрис Эльба записал видеообращение, в котором признался, что подхватил COVID-19.
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Getty images

Известный британский актер, самый сексуальный мужчина 2018 года по версии журнала People Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Twitter.

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47-летний артист записал фанам видеообращение, в котором рассказал, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Идрис признался, что сейчас у него нет симптомов болезни, однако он отправился в изоляцию, как только узнал, что мог подхватить вирус от других инфицированных.

“Этим утром я получил положительный результат на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я был изолирован, так как узнал о моем возможном заражении вирусом. Оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела - без паники“, - написал Эльба.

Ранее сообщалось, что у актрисы Ольги Куриленко диагностировали коронавирус.

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Теги: Идрис Эльба, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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