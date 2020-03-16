Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Идрис Эльба записал видеообращение, в котором признался, что подхватил COVID-19.

Известный британский актер, самый сексуальный мужчина 2018 года по версии журнала People Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Twitter.

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47-летний артист записал фанам видеообращение, в котором рассказал, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Идрис признался, что сейчас у него нет симптомов болезни, однако он отправился в изоляцию, как только узнал, что мог подхватить вирус от других инфицированных.

“Этим утром я получил положительный результат на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я был изолирован, так как узнал о моем возможном заражении вирусом. Оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела - без паники“, - написал Эльба.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

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