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Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения коронавируса

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Сейчас актеры находятся на карантине в Австралии.
Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения коронавируса
Getty images

Голливудские актеры и звездные супруги Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выписались из больницы после заражения COVID-19. Об этом сообщил сын пары - Честер Хэнкс.

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На своей странице в Инстаграм, 29-летний Честер разместил видеообращение, в котором рассказал, что его родители прошли необходимое лечение в Австралии и уже выписались из больницы. Сейчас они находятся на карантине.

“Быстрое восстановление моих родных, они уже не в госпитале. Конечно, они все еще находятся на домашнем карантине, однако чувствуют себя уже значительно лучше. Так что это облегчение“, – поделился Хэнкс-младший.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 🇯🇲 (@chethanx)

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Теги: Том Хэнкс, Рита Уилсон, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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