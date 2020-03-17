Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения коронавируса

Сейчас актеры находятся на карантине в Австралии.

Голливудские актеры и звездные супруги Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выписались из больницы после заражения COVID-19. Об этом сообщил сын пары - Честер Хэнкс.

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На своей странице в Инстаграм, 29-летний Честер разместил видеообращение, в котором рассказал, что его родители прошли необходимое лечение в Австралии и уже выписались из больницы. Сейчас они находятся на карантине.

“Быстрое восстановление моих родных, они уже не в госпитале. Конечно, они все еще находятся на домашнем карантине, однако чувствуют себя уже значительно лучше. Так что это облегчение“, – поделился Хэнкс-младший.

Накануне стало известно, что актер Идрис Эльба также заразился коронавирусом.

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