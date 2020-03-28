Тилль Линдеманн рассказал о результате теста на коронавирус

Вокалист Rammstein накануне был госпитализирован.

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На этой неделе немецкого исполнителя, лидера групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна госпитализировали с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Позднее 57-летний музыкант сдал тест на COVID-19.

На официальной странице Rammstein в Facebook появилось сообщение, где говорится, что диагноз “коронавирус“ у Тилля Линдеманна не подтвердился. Однако артист действительно находится в больнице.

Тилль Линдеманн был госпитализирован вчера вечером. Он провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным, - говорят коллеги знаменитости.

Недавно также стало известно, что экс-участник “Холостяка“ заразился коронавирусом.

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