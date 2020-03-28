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Тилль Линдеманн рассказал о результате теста на коронавирус

Комментариев: 2
Вокалист Rammstein накануне был госпитализирован.
Тилль Линдеманн рассказал о результате теста на коронавирус
Тилль Линдеманн рассказал о результате теста на коронавирус
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На этой неделе немецкого исполнителя, лидера групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна госпитализировали с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Позднее 57-летний музыкант сдал тест на COVID-19.

На официальной странице Rammstein в Facebook появилось сообщение, где говорится, что диагноз “коронавирус“ у Тилля Линдеманна не подтвердился. Однако артист действительно находится в больнице.

Тилль Линдеманн был госпитализирован вчера вечером. Он провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным, - говорят коллеги знаменитости.

 

Недавно также стало известно, что экс-участник “Холостяка“ заразился коронавирусом.

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Теги: Rammstein, Тилль Линдеманн, коронавирус
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    28.03.2020, 10:20
Оценка:  +1
GreenPeace!
Странно_что многие с пневмонией в это время_может-еще какой-то вирус косит-кроме короны
гость  (аноним)  28.03.2020, 10:19
Оценка:  -1
гость
Свежий кокс побеждает вирус.
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