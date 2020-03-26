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Энрике Иглесиас показал двухлетнего сына в трогательном видео

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Вот, как певец проводит время на карантине.
Энрике Иглесиас показал двухлетнего сына в трогательном видео
Энрике Иглесиас показал двухлетнего сына в трогательном видео
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Многие селебритис соблюдают карантин и проводят время дома с родными. К их числу также относится Энрике Иглесиас, который ранее рассказал об отцовстве. Так, певец с радостью пользуется возможностью побыть дома и уделяет время детям.

Энрике опубликовал в своем Инстаграм трогательное видео, на котором запечатлен его двухлетний сын Николас. Звездный папа играет с малышом, завернутым в одеяло. Он одевает его Николасу на голову, а тот искренне смеется.

Лучший способ провести время дома, – подписал ролик Иглесиас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best way to spend time at home 😁 #laugh and #love 🤟

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

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Теги: Энрике Иглесиас, певец, дети звезд
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