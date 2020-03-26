Энрике Иглесиас показал двухлетнего сына в трогательном видео

Вот, как певец проводит время на карантине.

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Многие селебритис соблюдают карантин и проводят время дома с родными. К их числу также относится Энрике Иглесиас, который ранее рассказал об отцовстве. Так, певец с радостью пользуется возможностью побыть дома и уделяет время детям.

Энрике опубликовал в своем Инстаграм трогательное видео, на котором запечатлен его двухлетний сын Николас. Звездный папа играет с малышом, завернутым в одеяло. Он одевает его Николасу на голову, а тот искренне смеется.

Лучший способ провести время дома, – подписал ролик Иглесиас.

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