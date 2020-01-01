Телеведущие провели онлайн встречу с подписчиками и рассказали о планах на будущее .

Популярный вопрос Осадчая с Горбуновым признались, хотят ли еще детей instagram.com/gorbunovyuriy

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Харизматичная семейная пара украинского шоу-бизнеса телеведущая Катя Осадчая и продюсер, актер, телеведущий Юрий Горбунов призналась, планируют ли заводить еще ребенка. Об этом супруги рассказали во время онлайн встречи с подписчиками, которая состоялась вчера, 19 марта в Инстаграм.

Горбунов и Осадчая решили пообщаться с публикой во время карантина и больше часа отвечали на вопросы фолловеров. “Встреча“ состоялась в частном доме знаменитостей на фоне горящего камина.

В переписке публика поинтересовалась, планирует ли пара заводить второго ребенка, на что Горбунов ответил, что они хотят еще девочку. Катя Осадчая подтвердила комментарий мужа.

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Кроме того, у Осадчей и Горбунова спросили, почему они не показывают лица сына 3-летнего Ивана. на этот вопрос ответил также Юрий Горбунов, сказав, что они ждут, пока иван подрастет и сам решит, хочет ли быть “в интернете“. На вопрос о том, на кого похож сын ответила Катя:

Капризами на Юру, а длиной ног на меня, - пошутила ведущая.

Популярный вопрос Осадчая с Горбуновым признались, хотят ли еще детей Скриншот

Один из вопросов даже чуть не рассорил супругов - фолловеры уточнили, или Катя оставила свою фамилию, на что телеведущая ответила утвердительно. В это время Юрий Горбунов задумался и заявил, что поменять Осадчей фамилию - отличная идея.

А что, мне нравится, - подчеркнул Юрий.

Катя Осадчая бурно отреагировала на заявление мужа и пошутила, что “сразу после карантина этим и займется“. Позже Осадчая подчеркнула, что со сменой фамилии связано множество неудобств, к тому же, ей очень нравится ее собственная.

Напомним, что пара в отношениях уже около 5 лет, а официально поженились в 2017-м. Горбунов и Осадчая воспитывают 3-летнего сына Ивана, также у Кати есть сын от первого брака - 17-летний Илья.

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