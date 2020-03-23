Что стоит сделать во время карантина: ТОП-7 дел от Кати Осадчей

Ведущая "Світського життя" подсказала, как провести карантин с пользой.

Ведущая канала 1+1, звезда проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая поделилась с подписчиками полезной информацией. Звезда решила подсказать фанам, чем стоит заняться во время карантина.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала ТОП-7 полезных дел, которые помогут провести свободное время с пользой. Осадчая посоветовала украинцам разобрать все вещи, заняться спортом, сходить в театр онлайн, изучить искусство с приложением Google Arts & Culture, изучить иностранные языки, вспомнить увлечения детства и посмотреть любимые программы.

✔️ розібрати всі речі - від одягу до кулькових ручок - за методом Марі Кондо та її магічного прибирання. Ця однойменна книга японської майстрині прибирання стала бестселером у всьому світі, адже метод справді дієвий. Я вже розібрала за ним частину речей і планую це зробити знову. Хоча у своїй книзі Марі дає на це пів року, зараз, під час карантину, ми можемо впоратися швидше. «Магічне прибирання» доступна онлайн.

✔️ спорт. Навіть ті, хто зазвичай не займаються спортом, нині мають приділяти йому хоча б по 5 хвилин щоранку. В мережі є безліч п’ятихвилинних вправ для преса, деякі з них я вже взяла на озброєння. З такими простими вправами за три тижні у нас точно вималюються кубики.

✔️ «сходити» до театру вдома. Метрополітен опера, Віденська опера та інші найвідоміші опери й театри зараз надають безкоштовний доступ до своїх вистав. Заходьте на сайт театру, в якому мріяли побувати, й насолоджуйтеся переглядом.

✔️ Google Arts & Culture. Сайт і зручний додаток для смартфона чи планшета, де опубліковано величезну кількість творів мистецтва з різних музеїв світу. Картини можна шукати за музеями, епохами, напрямами чи митцями. Не забудьте скласти собі список тих музеїв, куди потрібно обов’язково поїхати після завершення пандемії.

✔️ вивчити іноземні мови. Якщо ви мріяли підтягнути англійську чи французьку або нарешті опанувати португальську, зараз саме час це зробити. Рекомендую щоранку розклеювати по дому по 15 слів, вчити їх протягом дня, повторювати ввечері перед сном, а наступного дня складати з цими словами речення. І так постійно. За час карантину ваш словниковий запас суттєво зросте.

✔️ згадати захоплення дитинства. Я в дитинстві плела макраме, вишивала й в’язала. Потім на все бракувало часу. Зараз хочу згадати в’язання.😅

✔️ переглядати улюблені програми. Тепер, коли ви вдома, улюблену програму вже точно не пропустите.

Что стоит сделать во время карантина: ТОП-7 дел от Кати Осадчей Скриншот

Ранее Осадчая с Горбуновым признались, хотят ли еще детей.

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